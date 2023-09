Toulouse - Fermeture définitive de Parrains Par Mille à Toulouse

Toulouse, lundi 18 septembre 2023



10 ans déjà que l’antenne toulousaine de l’association Parrains Par Mille agit localement. Autant d’années de mobilisation et de création de binômes qui ont pu construire un parrainage qui leur ressemble et écrire leur histoire.

Dans le département, les défis auxquels sont confrontés de nombreux enfants et jeunes sont multiples et nécessitent une mobilisation collective.

Au cours de la dernière décennie, l’équipe bénévole de PPM Toulouse s’est investie quotidiennement pour que tout enfant ou jeune du département qui en faisait la demande puisse rencontrer un parrain-marraine près de chez lui, s’ouvrir au monde et prendre confiance en ses capacités.

Dans un contexte où l’organisation bénévole de l’antenne toulousaine n’est plus viable et faute du soutien financier nécessaire pour envisager un recrutement, Parrains Par Mille est au regret d’annoncer la fermeture définitive de PPM Toulouse le 1er octobre 2023, date anniversaire de l’antenne.



En 2022, grâce à l'engagement des bénévoles, l'association a pu accompagner 21 jeunes et enfants à Toulouse. Le parrainage étant avant tout une aventure humaine qui dure sur le long terme, l’équipe du siège de l’association assurera le suivi de ces parrainages actifs.

Pour rendre hommage aux binôme et à l’investissement des bénévoles, PPM Toulouse célèbrera ses 10 années d’action autour d’un pique-nique convivial dimanche 1er octobre 2023.