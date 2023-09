Uzès - 1er Festival Saveurs et Savoirs à UZES

Jean-François Piège, Anne-Sophie Pic, Pierre Gagnaire, Michel Troigros … La crème de la gastronomie française viendra à la rencontre du public les 13, 14 et 15 octobre prochains ! C’est la rencontre entre François-Régis Gaudry -France Inter-, et l’Association des Amis de la Librairie de la Place aux herbes qui a donné naissance à ce festival. Un festival original, ancré dans son territoire et faisant la part belle à toutes les formes d’expression. Lorsque ses amis de la Librairie de la Place aux herbes lui ont proposé de créer avec eux cet évènement, François-Régis Gaudry n’a pas hésité une seconde.

Ils ont imaginé un festival qui se parcourt à pied, occupant les différents lieux de la ville d’art et d’histoire d’Uzès : la salle de spectacle de l’Ombrière,la médiathèque, la section SEGPA du collège Lou Redounet, le cinémaLe Capitole, les restaurateurs partenaires et, bien sûr, la place aux herbes et sa fameuse librairie !

RENCONTRES, CINÉMA, DÉGUSTATIONS, DÉMONSTRATIONS CULINAIRES,MARCHÉ DES PRODUCTEURS, CONCOURS DE BOULETTES NATIONAL & JUNIOR (au collège Lou Redounet d’Uzès), DICTÉE CULINAIRE, PRIX LITTÉRAIRE… un programme tout en gourmandise en résonance avec une actualité foisonnante.De nombreux livres présentés au festival marquent l’actualité de cette rentrée,et plusieurs films seront projetés en avant-première. Une sélection de LaurentDelmas, enfant du pays et journaliste cinéma sur France Inter.Invités, chefs et auteurs, viendront nourrir notre réflexion autour de l’alimentation d’aujourd’hui, celle du futur et de ses enjeux. Nourritures de l’esprit, émotions, impressions gustatives seront les ingrédients de ces trois jours de rencontres.

Dans la lignée du travail journalistique de François-Régis Gaudry, le sens etles valeurs que porte notre rapport à l’alimentation sous-tendent la ligne

éditoriale du festival :« A travers des dizaines de rencontres, dédicaces, avant-premières, ateliers de dégustation, dîners, nous avons imaginé cette premièreédition comme la preuve vibrante qu’à Uzès, peut-être plus qu’ailleurs, les nourritures terrestres et les nourritures spirituelles sont désormais indissociables. »

François-Régis Gaudry.

Le programme complet, ainsi que la billetterie, sont à retrouver sur le site du festival : www.festivalsaveursetsavoirs.fr

Illustration