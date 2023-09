Perpignan - Unie, la NUPES peut remporter les élections européennes

Le groupe d’action des Jeunes Insoumis.es de Perpignan animé par Florent Idrac se félicite de l’initiative des Jeunes NUPES au niveau national pour la constitution d’une liste d’union aux prochaines élections européennes du 9 juin 2024.

Unie avec l’ensemble de ses composantes, la NUPES remporterait ces élections en balayant d’un même élan l’extrême droite et les macronistes. Il s’agirait alors d’un signal fort, vecteur d’espoir et d’émancipation, dont le peuple a besoin. La crise sociale et écologique nous oblige. La Jeunesse refuse de se résigner et propose un programme de rupture partagé de 166 mesures comme base de discussion pour la constitution d’une liste commune. La question du programme n’est donc pas argument valable pour prétexter la division et la désunion !

L’union est plus que jamais possible. Nous avons désormais un programme. S’il ne manque plus que la liste, alors nous pouvons aussi nous en occuper.

Florent IDRAC, animateur de groupe d’action Jeunes Insoumis de Perpignan