Hautes-Pyrénées - L'image nature fait son show

Cauterets, au cœur des Hautes-Pyrénées, accueillera du 29 septembre au 1er octobre, la 9ème édition du Festival pyrénéen de l'image nature. Depuis 2015, les plus grands photographes et réalisateurs de l’image nature et spécialistes de l’environnement se retrouvent pour partager avec le grand public leur émerveillement face à une nature sauvage et sensibiliser à la protection de la biodiversité.

Expositions photos, films et conférences permettent aux amoureux de grands espaces et d’animaux sauvages de venir découvrir les plus belles images naturalistes du moment. Plus grand évènement dédié à l'imagerie nature du Grand Sud-Ouest, le Festival pyrénéen de l’image nature est avant tout un moment de partage, de convivialité et de simplicité. Photographes, réalisateurs et conférenciers faisant vivre leur passion et leur amour de la nature en se mettant à la portée de tous.

Le festival c’est aussi des "Randos nature" ouvertes à tous avec le Parc national des Pyrénées et l’Association Mycologique de Bigorre, des stages photos en milieu naturel, un espace nature, des éditeurs, artistes, artisans inspirés par la nature, des rencontres dédicaces avec les auteurs, un apéro-photo avec les photographes et les réalisateurs, et une journée pour les scolaires… Quelques 6 000 festivaliers sont attendus fin septembre.

12 expositions photos, 10 films projetés et des conférences au programme

Stéphanie et David Allemand, Joël Brunet, Guillaume Collombet, Christine et Michel Denis-Huot, Nathalie Forgues, Adrien Lesaffre, Nicolas Orillard-Demaire, Denis Palanque, Martine Ravet, Antoine Rezer, Jean-Marie Séveno et le Collectif Cauterets proposeront cette année au sein du Chapiteau Nature des expositions sur des thèmes aussi variés que la Scandinavie, le renard roux, le loup d’Abyssinie, les animaux sauvages des Pyrénées, le léopard, le flamant rose, l’hiver en montagne… Tous magnifient ce que notre environnement a de plus beau, de plus rare et de plus précieux.

10 films naturalistes se partageront l’affiche. Là aussi, la diversité prime avec notamment des sujets tels que les 4 saisons du Pic du Midi (Patrick Foch), Sauvages le chamois, l’aigle et le loup (Anne, Erik et Véronique Lapied) ou Sa majesté le cerf (Franck Pizon) et Le royaume des fourmis (Lucas Allain et Nicolas Goudeau-Monvois)... Des films présentés dans les locaux rénovés du Cinéma de Cauterets qui mettront en lumière la beauté d’une faune et d’une flore préservées.

Enfin, des spécialistes viendront à la rencontre du public au travers de rencontres-conférences sur le Groenland, le loup, les trésors de la flore aquatique dans les lacs d’altitude pyrénéens... À noter une table ronde sur le thème Le dérèglement climatique gagne pendant que la croisière s’amuse. Malgré l’urgence, nos sociétés tardent à réagir. Comment expliquer ce manque d’actions ? Pour tenter de répondre à cette question, Denis Cheissoux, journaliste et animateur de l’émission CO² mon amour sur France Inter, sera entouré de spécialistes du climat et du vivant.

Organisé par Pyrénées Magazine, l'Office Français de la Biodiversité et le Parc national des Pyrénées, cet événement est porté depuis sa création par la commune de Cauterets, cité thermale blottie au pied du Pont d'Espagne et aux portes du Parc national des Pyrénées. L’occasion à travers ces trois jours de découvrir la richesse de la biodiversité et la convivialité toute pyrénéenne.

Tarifs : Accès Chapiteau et Espace Nature 3€ / Film entre 3 et 7€ / Apéro photo 5€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

www.image-nature-montagne.com

https://www.facebook.com/festival.cauterets