France - E.Leclerc et la Fondation Recherche Alzheimer renouvellent l'opération : " Une orchidée pour la mémoire "

Afin de soutenir la recherche et améliorer la détection de la maladie d’Alzheimer, le Mouvement E.Leclerc et la Fondation Recherche Alzheimer réitèrent pour la 10ème année consécutive, l’opération “Une Orchidée pour la Mémoire” du 12 au 30 septembre 2023. Pour toute orchidée achetée en magasin, 4 euros seront reversés à la Fondation Recherche Alzheimer. À l’initiative de Nolwenn Leroy, l’opération accompagne depuis une décennie la recherche pour lutter contre la maladie. “Une Orchidée pour la Mémoire” ne cesse de mobiliser les clients de l’enseigne qui réalisent chaque année de nombreux dons, jusqu’à atteindre plus de 1 300 000 euros récoltés en 2022.

Nolwenn Leroy, marraine de l’opération et Michel-Édouard Leclerc, Président du comité stratégiques des centres E.Leclerc 10 ans d’engagement contre la maladie d’Alzheimer 1 000 000 de personnes sont touchées par cette maladie dégénérative en France et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année : il s'agit d'un véritable enjeu de santé publique. Le Mouvement E.Leclerc se mobilise depuis 2013 auprès de la Fondation Recherche Alzheimer en soutenant le programme Phoenix mené à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et d'autres centres d'excellence en région. Depuis, plus de 4 millions d’euros ont été récoltés en 10 ans. Ce projet vise à améliorer la détection précoce de la maladie pour mieux soigner.