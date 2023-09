France - Conférence et Job Dating spécial Alternance dans la Tech à Aix-en-Provence

Organisé par OpenClassrooms, Le Wagon et la French Tech, cet événement permettra aux étudiants, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle de se saisir des opportunités de la Tech sur le territoire PACA. Rendez-vous à 14 heures, au Carrefour de l’Innovation (100 Rue des Bœufs, 13100 Aix-en-Provence).

Les demandeurs d’emploi qui résident en région PACA auront l'opportunité de se former sans frais et pas à pas à un métier très recherché par les entreprises de la tech, dans les domaines de la cybersécurité, du développement web, de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.

Avec une table ronde sur l’impact de l’IA en région Sud, en présence de :

➔ Mathieu Nebra, Co-fondateur d'OpenClassrooms et Education Evangelist

➔ Mathieu Bonfils, Co-fondateur du Wagon PACA et Vice-Président French Tech Aix Marseille Région Sud

➔ Anne Gauthier, ex DRH Naos et DRH LVMH, Vice-Présidente French Tech Aix Marseille Région Sud

➔ Stéphanie Ragu, Présidente de Medinsoft et CEO de Lauralba

➔ Un/une représentant(e) Pôle Emploi

➔ Différents élus locaux (Région, Métropole)

suivie d'une session de Job Dating pour permettre aux jeunes talents de la tech de trouver leur alternance chez des entreprises du territoire.

Toutes les informations sur les conditions d’admission et sur programme 100% financé par La Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur ainsi que le Fond Social Européen sont accessibles sur : oc.cm/info-prep-app-paca

OpenClassrooms a pour ambition de rendre l’éducation et les métiers qui recrutent accessibles à tous. Fondée en 2013 par Pierre Dubuc et Mathieu Nebra, OpenClassrooms est une entreprise à mission certifiée B Corp avec des bureaux à Paris, New York et Londres.L’école propose de nombreux cours en accès libres et gratuits, ainsi que des programmes certifiants pour les métiers qui recrutent (tech, IT, data et bien plus encore). Le tout 100% en ligne. OpenClassrooms crée et produit l’intégralité de ses cours et contenus pédagogiques et s'appuie sur un modèle unique en son genre, axé sur la pratique à travers des projets professionnalisants et l’accompagnement par des mentors experts du métier. Partout dans le monde, des milliers de personnes font confiance à OpenClassrooms pour progresser dans leur carrière, développer leurs compétences et se former aux métiers de demain.

