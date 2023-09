France - Le grand retour des universités du Québec à Toulouse !

Dimanche 15 octobre, Toulouse accueillera la dernière étape de la Tournée Destination Universités Québec 2023. Juste après Rennes, Nantes, Bordeaux et après 5 ans d’absence, 16 universités québécoises ont choisi de se rendre dans la ville de Toulouse qui compte de nombreux candidats aux études au Québec.

Depuis 2006, des journées d’information et d’admission sont organisées par les universités du Québec aux 4 coins de la France. Rebaptisée, en 2016, Destination Universités Québec, ces rencontres sont des évènements incontournables pour tous ceux qui veulent partir étudier dans les prestigieuses universités québécoises. Candidats, parents, prescripteurs, et partenaires se retrouvent chaque année sur la tournée.

Grâce à son cadre de vie exceptionnel oscillant entre le modernisme nord-américain et le charme européen, son excellence académique, ses diplômes reconnus internationalement et ses espaces hors du commun, le Québec attire chaque année plus de 10 000 étudiants français et c’est pour répondre à une demande croissante en Bretagne que les universités font le déplacement.

Lors de cette rencontre, les lycéens, désormais de plus en nombreux a tenté l’aventure québécoises, et les étudiants candidats aux études au Québec pourront se renseigner sur la très grande diversité de formations offertes au sein des universités du Québec. Des cursus d’ingénieur au parcours Finance, Biologie ou Sciences de l’Education, toutes les disciplines universitaires seront présentées.

Découvrir les universités québécoises sans bouger de Toulouse !

Pour ce grand retour, la journée Destination Universités Québec se tiendra, au sein du Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli. Les lycéens comme les étudiants en Licence, Master et Doctorat trouveront toutes les réponses à leurs questions : Quelle université choisir ? Quel programme ? Quand partir ? Combien ça coûte ? Où loger ?

Des conférences pratiques pour tout savoir sur les études au Québec

Des conférences d’informations pratiques sur les études, la vie et les modalités administratives pour partir étudier au Québec viendront compléter les entretiens individuels entre candidats et responsables d’admission. Elles seront animées par un représentant du Gouvernement du Québec.

Programme des conférences :

- 11H & 14H Vivre et étudier au Québec

- 15H Études & Recherche aux cycles supérieurs

Inscription et programme : https://www.destinationuniversites.ca