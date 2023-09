Pyrénées-Orientales - Mégalomanie et démagogie à la sauce extrême-droite

C’est ce que l’on appelle la folie des grandeurs, 60 hectares, 500 millions d’euros d’argent privé et un « Hollywood » français au service des ambitions du Maire Rassemblement National sans étiquette qui prépare déjà en grandes pompes les prochaines élections municipales. Un pas de plus vers l’artificialisation des sols, la bétonisation, le mépris de la biodiversité et la promesse de contrats précaires. En somme, rien de nouveau, nous sommes juste face aux recettes classiques des politiques néolibérales adaptées à la gestion municipale.

Là où les inquiétudes sont grandes, de plus en plus grandes, c’est lorsqu’on connaît la propension de Louis Aliot à ré-écrire l’histoire, à travers son nostalgérianisme de chaque instant, sa récupération politique de la figure de Samuel Paty ou la béatification de Pierre Sergent. Alors la question se pose : parc à thème catalan ou outil de propagande d’extrême-droite ?

L’Observatoire Citoyen de la Vie Quotidienne (OCVQ) à Perpignan, boîte à idées des Insoumis perpignanais pour les questions municipales, tient à assurer toutes les associations ou mouvements écologistes, tous les défenseurs de la biodiversité, tous ceux qui militent pour le maintien des terres agricoles, de son soutien le plus total. Selon le premier édile, le projet pourrait débuter en 2027 ; cela tombe bien, nous avons une échéance électorale en 2026. Ravie que la ville de Perpignan soit capable d’accueillir 500 millions d’argent provenant d’investisseurs privés, la France Insoumise orientera ces sommes vers des projets utiles aux Perpignanais, permettant l’amélioration de leur vie quotidienne et de leur pouvoir d’achat.

Un « Hollywood d’extrême-droite » à Perpignan, c’est non !

Pour l’OCVQ : Mickael IDRAC