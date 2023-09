A Clermont l'Hérault, rentrée studieuse de la Fédération 34 du PRG - Le Centre Gauche

A l’invitation de sa présidente Florence Brutus , la fédération du Parti Radical de Gauche de l’Hérault a ouvert la nouvelle saison politique lors d’une réunion accueillie par la Ville de Clermont l'Hérault.

Plus de 20 personnes ont bravé la météo défavorable pour participer aux échanges qui ont porté sur l’actualité politique nationale, la vie de la fédération et les élections sénatoriales et européennes qui se dérouleront en 2024.

En présence :

de Vincent Garel , Président du PRG - Le Centre Gauche Occitanie ,

du sénateur Christian Bilhac ,

de conseillers régionaux, de maires, d’élus, militants et sympathisants,

il a été réaffirmé l’indépendance de notre mouvement politique, refusant des compromissions électoralistes.

Florence Brutus a notamment indiqué : « notre souhait est clair, reconstruire autour du Parti Radical de Gauche, une gauche républicaine, laïque et pro-européenne et a appelé toutes celles et tous ceux qui partagent les valeurs de République, d’Europe d’Ecologie et de Laïcité à rejoindre la Gauche du Reel ! »

Pour les élus et militants le prochain rendez-vous sera lors des "Les rencontres de la Gauche" qui se dérouleront le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre 2023 à Bram au Parc des Essars, 2 Rue des Écoles

Ce sera un moment destiné à débattre, lors de 5 tables rondes sur l’action climatique, le travail, l’école, l’immigration et l’Europe

Les radicaux auront par ailleurs le plaisir d'y accueillir leur président national, Guillaume LACROIX.

Afin de répondre aux crises politiques, sociales, écologiques et économiques auxquelles la France fait face, les grands principes du projet du PRG-le centre gauche visent à :

la responsabilisation des citoyens,

la justice sociale pour les plus bas salaires,

des services publics et agents publics mieux soutenus,

une 6ème république parlementaire et décentralisée

et une nouvelle donne fiscale et économique tournée vers l’humain et l’écologie.

La ligne politique du PRG est celle de l’affirmation d’être le parti garant des valeurs républicaines

Il se positionne comme étant la gauche du RÉEL (Républicaine, Écologique, Européenne et Laïque)