Hérault - ALERTE : Le département de l'Hérault placé en VIGILANCE ROUGE PLUIE INONDATION

ALERTE : Le département de l’Hérault placé en VIGILANCE ROUGE PLUIE INONDATION



Il convient d’éviter les déplacements et de suivre les informations par les canaux d’information et de respecter les consignes ci dessous.

VIGILANCE ROUGE PLUIE-INONDATION DANS L’HERAULT

VIGILANCE ORANGE CRUES

VIGILANCE JAUNE ORAGES

Météo France vient de placer le département de l’Hérault en vigilance ROUGE « pluie-inondation », ORANGE « crues » pour l’Orb amont et La Lergue.

La zone la plus à risque se situe sur les hauts cantons de Lodève entre Bédarieux et Gange avec pour épicentre Roqueredonde. 500 mm sont déjà tombés et jusqu'à 100 mm sont attendus dans les deux heures à venir.

Plusieurs axes routiers sont coupés au nord de Bédarieux. La ligne ferroviaire entre Bédarieux et Millau est fermée (effondrement sur 500 m en raison des forts cumuls d’eau).

Le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh a activé la cellule de crise en préfecture.

38 personnes ont été mises en sécurité sur le secteur de Roqueredonde et de Lodève depuis cette nuit. Aucune victime n’est à déplorer.

Le SDIS de l’Hérault a engagé des moyens importants : 132 effectifs mobilisés (dont 5 groupes de protection inondations). 50 renforts zonaux « secours en eaux vives » en provenance de SDIS des départements voisins sont attendus dans les zones impactées.

Les militaires du groupement de gendarmerie sont présents sur le terrain.

Le préfet de l’Hérault appelle à plus grande vigilance, demande à la population d'éviter tout déplacements.

Consignes de sécurité à suivre :