Montpellier - Sécurité numérique: la première solution de transfert de fichiers made in Occitanie !

Lancé cet été sur le web par une entreprise montpelliéraine, Transgo.io est un logiciel de transfert de fichiers volumineux conçu pour faciliter l'échange de données entre utilisateurs. Sa spécificité ? Un développement sur des infrastructures 100 % françaises pour assurer un maximum de confidentialité et de sécurité.



« Architecte informatique de métier, c’est dans le cadre de mon activité que je me suis intéressé à la sécurité des logiciels de transfert de documents en ligne », explique Alain BÉLUT, créateur de la solution Transgo.io. En menant des recherches sur les produits existants, ce spécialiste de la création de systèmes informatiques a rapidement constaté que ces solutions, pourtant couramment utilisées par de nombreux particuliers et professionnels, ne présentaient pas toutes les garanties que l’on pouvait attendre en termes de sécurité et de confidentialité. Au-delà du leader du marché qui, n’étant pas européen stocke parfois les fichiers en dehors de l’Europe, il a découvert que la plupart des solutions, pourtant présentées comme françaises, étaient hébergées par des fournisseurs extra-européens ce qui peut laisser craindre dans certains cas le non-respect du RGPD*. « Cette situation est préoccupante lorsque l'on sait que des professionnels de secteurs stratégiques ont régulièrement recours à ce type de solutions, tels que des cadres d'administrations publiques, de grandes entreprises privées, des avocats, des journalistes… », énumère-t-il.

UNE SOLUTION 100% FRANÇAISE

A la différence de ses concurrents, Transgo.io garantit que les fichiers partagés entre ses utilisateurs restent exclusivement sur le territoire national. « Transgo est hébergé par le spécialiste français de l’hébergement OVH, sur des serveurs exclusivement situés en France », souligne Alain BÉLUT. Très efficace, avec une capacité allant jusqu’à 4 Go par transfert, gratuit et simple d’utilisation, Transgo.io offre un maximum de sécurité en proposant différentes options de personnalisation, telles que des liens de téléchargement limités dans le temps, un nombre maximal de téléchargements, une protection par mot de passe, etc.

La version payante, Transgo Plus, permet de consulter l'historique des envois et offre des options de personnalisation pour promouvoir son utilisation, notamment avec un logo, un message personnalisé et un arrière-plan image ou vidéo. Elle permet également d'inviter jusqu'à 25 personnes au partage de fichiers.

A partir de 12 €/mois (sans engagement) et 8,30 €/mois (engagement de 2 ans). transgo.io

A PROPOS D’ALAIN BÉLUT

Fasciné par l’univers de l’informatique, c’est dès l’âge de 15 ans (1993) qu’Alain BÉLUT vend des logiciels en tant que shareware. Détectant le potentiel d'Internet en France dès 1995, il devient ambassadeur pour Compuserve/AOL. Tout juste diplômé d’un BAC S l’année suivante, il franchit une étape décisive en créant ABA Production, sa première société, tout en poursuivant un cursus d’études spécialisé en informatique au Lycée Jean Mermoz (Montpellier). A la tête d’une équipe de plus de 15 collaborateurs, il remplit les fonctions de développeur, chef de projet et architecte systèmes, notamment pour de grandes entreprises du secteur bancaire. En parallèle de sa première société qu’il cède en 2018, il lance en 2011 MP Production, spécialisée dans développement de logiciels, de services en marketing digital à l’intention des commerçants et professions libérales. C’est en juillet 2023 qu’il lance la solution en ligne de transfert de fichiers volumineux Transgo.