Montpellier - Projection en avant-première au cinéma Utopia à Montpellier

À l'occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le cinéma Utopia à Montpellier propose une projection en avant-première du film Poisson Rouge, suivie d'un débat avec le public.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation organisée par la Fondation pour la Recherche Médicale, afin de soutenir des projets prometteurs contre la maladie d’Alzheimer.

POISSON ROUGE, c'est l'histoire de Guillaume, 33 ans. Atteint d'une maladie neurodégénérative, il va terminer de perdre la mémoire en centre spécialisé.. Dans l'espoir de lui laisser un souvenir heureux, ses potes d'enfance lui organisent un dernier week-end festif. Ils se lancent dans un road trip qui permettra peut-être à Guillaume de régler ses problèmes avant qu'il ne les oublie… Cela pourrait être sinistre mais ça ne l'est pas. Poisson rouge est une comédie où l'émotion n'est jamais bien loin.

Amitié et improvisation

Poisson Rouge est aussi une formidable histoire d’amitié, entre les trois réalisateurs et les quatre comédiens de la troupe d’improvisation « Les AutreS » qui interprètent les rôles principaux ; ils portent le film avec une énergie communicative. Avec également la participation de Denis Lavant et Thomas VDB.

La projection sera suivie d'échanges avec l'un des réalisateurs, Clément Vallos, le Dr Christian Gény, neurogériatre et coordonnateur du Centre expert Parkinson, et le public, animés par Gilles Roche, président du comité régional de la FRM.

POISSON ROUGE

France – 1 h 40 – comédie improvisée

Un film de Hugo BACHELET, Clément VALLOS, Matthieu YAKOVLEFF

Avec Guillaume DARNAULT, Julie GALLIBERT, Andy PIMOR, Fabien STROBEL… et avec la participation de Denis LAVANT et Thomas VDB.

Cinéma UTOPIA

Tarif plein : 6,5 €

Y aller

5 avenue du Dr Pezet, Montpellier

Tram : ligne 1 - arrêt Saint-Éloi

cinemas-utopia.org/montpellier

montpellier@cinemas-utopia.org

Tél. : 04 67 52 32 00

Fondation pour la recherche médicale - frm.org

Comité régional de la FRM - Occitanie/Languedoc Roussillon -