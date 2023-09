Bassin de Thau - The Oster's day, le grand défi des conchyliculteurs les 23 et 24 septembre

The Oster’s day, le grand défi des conchyliculteurs

Sur deux jours, venez assister place Victor Hugo à Sète au concours officiel proposé aux conchyliculteurs .



De l’épreuve de rapidité de collage de naissains au championnat méditerranéen d’écaillage, bonne humeur et spectacle en perspective ! Et pour les plus joueurs d’entre nous, la possibilité de gagner son poids en huitre en participant à l’épreuve du plus grand mangeur de douzaine d’huitres. Avis aux amateurs !

Du Samedi 23 septembre de 16h-23 h et le dimanche du 24 septembre de 11h-18h

Entrée gratuite