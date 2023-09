Occitanie - Me Philippe MARTIN élu Président du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Montpellier

Maître Philippe MARTIN, notaire à Narbonne, succède à Maître Nicolas RIBOT à la présidence du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier. L’instance représente les 658 notaires, répartis dans les 292 offices dans les départements de l’Aude, de l’Aveyron, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales.

Après des études de droit dans les facultés de Perpignan et de Montpellier, Me Philippe MARTIN commence sa carrière professionnelle à Narbonne dans le secteur bancaire. Après 5 années d’exercice, il décide de rejoindre le Centre de Formation Professionnelle Notarial (CFPN) de Montpellier et obtient, en 1993, le diplôme de notaire, complété par un diplôme d’Études Supérieures de Gestion de Patrimoine délivré par la faculté d’Auvergne.

En 1994, Me MARTIN s’inscrit au concours national de création d’études et y sera convoqué 5 ans plus tard.

En 1999, ses bons résultats au concours lui permettent d’être éligible à la création d’une étude de notariale à Sète où il a exercé en qualité de notaire individuel durant 11 ans. En 2011, Me MARTIN retourne à Narbonne où il avait déjà exercé en qualité de collaborateur de 1989 à 1999, et assure la Présidence de la Chambre des Notaires de l’Aude de 2020 à 2022.

Pour mener à bien cette mission, Me MARTIN va s’appuyer sur un conseil régional de 21 délégués dont 15 sont « entrants » auxquels s’ajoutent les quatre Présidents des Chambres Départementales dont deux ont été également élus en mai 2023, et les deux délégués de Cour : « Cette « équipe » amplement renouvelée doit avoir l’ambition de fédérer, animer et coordonner afin que tous les notaires de la Cour d’Appel de Montpellier avancent au même rythme en direction du même cap pour le service de l’excellence et de l’exigence que l’on attend de nous dans l’exercice quotidien difficile de notre mission de recevoir les actes sous le sceau de l’État ».

LA NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU

Me Philippe MARTIN, président du Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel de Montpellier, notaire à Narbonne (11)

Me Franck SELIEYE, vice-président, notaire à MARCILLAC-VALLON (12)

Me Cristelle CANOVAS-GADEL, Secrétaire, notaire à ville PERPIGNAN (66)

Me Dominique JULIEN, Trésorier, notaire à FRONTIGNAN (34)

Me Jean-Marc BOUSSAGUET, Rapporteur, notaire à ONET LE CHÂTEAU (12)

Les nouveaux membres représentants auprès du Conseil Régional des notaires de la Cour d’Appel de Montpellier :

Me Michel FABRE, notaire au BOUSQUET D’ORB (34)

Me Mérédith BITON, notaire à CASTELNAU LE LEZ (34)

Me Arthur BORIES, notaire à VILLENEUVE LES BEZIERS (34)

Me Mélanie CERLES, notaire à BESSAN (34)

Me Anne-Sophie DURAND-JAUVION, notaire à MONTPELLIER (34), Déléguée à la Communication

Me Julie LIENARD, notaire à SAINT-THIBERY (34)

Me Adrien NOUGUIER, notaire à MONTPELLIER (34)

Me Patrice VERNAZOBRES, notaire à VIAS (34)

Me Pierre-Marie LASCOMBES, notaire à MONTPELLIER (34)

Me Valérie VIALADE-BLUCHE, notaire à CARCASSONNE (11)

Me Marie-Luce CABROLIER-LICHIERE, notaire au sein de l’Office de Mes RAPINAT, GAUTIER et BROUSSON à NARBONNE (11)

Me François GARRIGUE, notaire à ARLES SUR TECH (66), Délégué à la Formation

Me Xavier DOAT, notaire à LAROQUE DES ALBERES (66)

Me Marc de BESOMBES-SINGLA, notaire à PERPIGNAN (66)

Me Lionel FALLET, notaire à CERET (66)

Me Louis CALMELS, notaire à MILLAU (12)

Les Présidents des 4 Chambres du Conseil Régional :

Aude (11) : Me Michel VIGNON, notaire à CARCASSONNE

Aveyron (12) : Me Benoît LANCHON, notaire à NAUCELLE

Hérault (34) : Me Maguelonne ESCANDE-CAMBON, notaire à BESSAN

Pyrénées-Orientales (66) : Me Jean-Luc BRIEU notaire à ESTAGEL

Les Délégués au Conseil Supérieur du Notariat :