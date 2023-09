Montpellier - Évènement // La France Design Week s'invite à l'ESMA !

Du 7 au 28 septembre prochains, l’hexagone vibrera au rythme du Design avec la France Design Week. Près de 450 manifestations jalonneront ce mois et célèbreront le design sous toutes ses formes. L’ESMA participe à cette nouvelle édition et organise une série d’évènements sur la thématique « Vivant, Vivants ». Des anciens de l’école, des étudiants actuels et des professeurs se retrouvent autour d’une table ronde pour parler de leur métier et répondre aux questions du public. Cet évènement, ouvert à tous, permet également de découvrir gratuitement l’exposition organisée au sein du campus de Montpellier.

Un rendez-vous immanquable

La France Design Week est un projet initié an 2020 qui souhaite promouvoir nationalement le design sous toutes ses formes. Les participants à la France Design Week se sont engagés à valoriser l’innovation et le savoir-faire au travers du design, vecteur de développement économique, social, culturel et environnemental. L’école offre au public l’opportunité de découvrir le design sous toutes ses formes.

Au programme : exposition, rencontres et échanges avec des intervenants composés d’anciens et des étudiants actuels ainsi que des professeurs. Ces derniers, se retrouveront durant 2h lors d’une table ronde autour de la thématique « Vivons le Design ! ». Ce moment partagé avec le public désireux d’en savoir plus sur l’univers du design graphique et du design d’espace, permettra de revenir sur la formation, l’entrée dans le monde professionnel et de découvrir les multiples débouchés.

Une immersion dans le monde de l’art

Lors de cet évènement, les invités pourront découvrir une exposition de 300m² située dans le grand hall de l'ESMA à l'issue de la table ronde. Il s’agit d’un large panel de travaux réalisés par l'ensemble des étudiants des sections Design Graphique et Design d'Espace. Tout au long de leur cursus les jeunes talents répondent à des demandes de professionnels en s’adaptant aux contraintes et déploient leur imagination autour de différents sujets et projets tels que :

la charge mentale, le handicap, le Méjean, affiches du festival du polar à Villeneuve-les-Avignons, la requalification des pontons des pêcheurs de Palavas et divers projets architecturaux à découvrir du 14 au 28 septembre !

Table ronde le 14 septembre de 18h à 20h // inauguration de l’exposition : de 20h à 22h aux horaires d’ouverture du Campus Créatif, 1 place Niki de Saint Phalle à Montpellier

Entrée libre et gratuite sur inscription => ICI