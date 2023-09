Aigues Mortes - « Le temps des bébés » avec les médiathèques

« Le temps des bébés » fait son retour dans les médiathèques intercommunales. Du 23 au 30 septembre, exposition, spectacles, café des parents et sensibilisation en direction des professionnels … rythment ce temps fort consacré à la petite enfance.

Les médiathèques André Chamson et Liliane Granier proposent un programme autour de diverses thématiques qui s’adresse aux enfants comme aux adultes. L’occasion de partager des moments festifs, d’échanger entre parents ou professionnels et de rappeler que l’éveil artistique et culturel est un facteur de construction et d’épanouissement pour le tout-petit.

Une exposition

Découverte l’an dernier, l’exposition interactive « Dans mes livres, il y a … » est présentée à la médiathèque André Chamson sur toute la période. Mise à disposition par la Direction Départementale du Livre et de la Lecture du Gard, cette installation offre un univers de couleurs et d’humour, rempli d’objets-jeux à manipuler, regarder, coller, colorier… Inspirée par les albums jeunesse de Corinne Dreyfuss, cette exposition propose à l’enfant une découverte du livre sur un mode ludique et interactif.

Des spectacles

Le samedi 23 septembre à la médiathèque André Chamson, la Cie du Théâtre en Flammes embraque les plus petits à bord d’un doudou dirigeable. A mi-chemin entre Alice au pays des merveilles et Jules Verne, « Tempo » déroule un voyage imaginaire à la recherche du temps perdu.

Le mercredi 27 septembre la médiathèque Liliane Granier accueille « Parfum de vie » un spectacle qui mêle conte, sons et danse. La jolie présence de Virginie Lagarde, sa voix, les sons et la gestuelle de Anne-Cécile Déliaud se mêlent pour transporter dans un monde onirique, un univers de douceur qui sollicite tous les sens…

Des temps de rencontre pour les adultes

Durant cette semaine, 2 rendez-vous sont proposés aux parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance... tous les adultes qui accompagnent l’évolution du jeune enfant.

Le jeudi 28 septembre à la médiathèque Liliane Granier, Marie-Aude Lacombe aborde pour les professionnels de la petite enfance la thématique des chansons, comptines et jeux de doigts.

Le temps des bébés se clôture le samedi 30 septembre à la médiathèque André Chamson, par un café des parents consacré à l’alimentation du jeune enfant, avec Tiffany Deroyer, diététicienne nutritionniste pédiatrique.

« Le temps des bébés »

Du 23 au 30 septembre 2023

Du 23 au 30 septembre : Exposition interactive « Dans mes livres il y a … » - Médiathèque André Chamson à Aigues-Mortes

Samedi 23 septembre à 10 et à 11h : Spectacle musical « Tempo » par la cie Théâtre en Flammes - A partir de 6 mois - Médiathèque André Chamson à Aigues-Mortes

Mercredi 27 septembre à 10h et à 10h45 : Spectacle « Parfum de vie » de Virginie Lagarde et Anne-Cécile Déliaud - A partir de 3 mois - Médiathèque Liliane Granier à Saint-Laurent d’Aigouze

Jeudi 28 septembre de 9h30 à 12h30 : Sensibilisation professionnelle « Chansons, comptines et jeux de doigts : pratiques privilégiées auprès des tout-petits » - Médiathèque Liliane Granier à Saint-Laurent d’Aigouze

Samedi 30 septembre de 10h à 12h : Café des parents « L’alimentation du jeune enfant » - avec Tiffany Deroyer, diététicienne nutritionniste pédiatrique - Médiathèque André Chamson à Aigues-Mortes

Entrée libre sur inscription

Renseignements et inscriptions : 04 66 53 68 16 mediatheques@terredecamargue.fr