Sète - Conférence avec Jeanne Corporon

Henry Delpont était un des meilleurs amis de Georges Brassens. Ils se sont connus sur les bancs de l’école et ne sont plus quittés.

Il a été le témoin privilégié de son arrivée à Paris, du début de sa carrièrejusqu’à ses plus grands succès.

Resté à Sète, où il est devenu directeur du théâtre Molière, Brassens lui aécrit toute sa vie et cette correspondance est conservée dans les réserves del’Espace Brassens avec des photographies, des notes, carnets de chansons etautres trésors donnés par la famille.

Jeanne Corporon, la fille d’Henry Delpont, viendra présenter tous cesdocuments exceptionnels exposés dans l'espace à l’occasion des journées du Patrimoine.



Aujourd’hui élue à la culture, Jeanne a vécu auprès de Brassens et connaitmieux que personne ces deux hommes dont elle transmet la mémoire avecpassion.



Elle a été au coeur des festivités du Centenaire qui n’aurait pasconnu ce succès sans son infatigable enthousiasme

Visites guidées à 11h - 14h et 16h

Réservation obligatoire au:

04 99 04 76 26

reservationbrassens@ville-sete.fr