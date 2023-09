France - Le Gouffre de Padirac : les soirées explorateurs

Chaque année, le Gouffre de Padirac invite les amateurs d’expériences insolites à vivre durant la période estivale une aventure multisensorielle inoubliable : (re)découvrir cet incroyable site naturel, tel son premier explorateur en 1889 à la lueur d’une lanterne. Un voyage en petit comité à travers le silence, l’obscurité et la fraîcheur du gouffre, sur les traces des premières expéditions d’Edouard-Alfred Martel.

Autrefois surnommé le « Trou du diable », le Gouffre de Padirac a longtemps abrité bien des mystères et des légendes. Connu depuis des milliers d’années, il faudra attendre 1889 pour qu’un homme ose explorer le Gouffre de Padirac : Edouard-Alfred Martel, surnommé le père de la spéléologie moderne. Equipés de bougies, de lourdes échelles, de cordes, et d’un canot, l’explorateur et son équipe s’enfoncent alors dans les profondeurs de la terre pour découvrir les souterrains inexplorés de cet abîme. Une aventure hors du commun qui signera l’une des plus importantes découvertes géologiques du monde.

Le temps d’une soirée, le Gouffre de Padirac permet à une poignée de visiteurs de suivre les pas d’E.-A Martel et de pénétrer, de nuit, dans les entrailles de ce lieu hors du temps. A la seule lueur de leur lanterne, les explorateurs courageux embarquent pour une expérience multisensorielle unique à travers le silence, l’obscurité et la fraîcheur du gouffre. Une expérience privilégiée pour quelques dizaines de participants, au plus près des merveilles cachées de ce site naturel saisissant et de son histoire, contée par le guide qui leur réserve de nombreuses surprises…

Informations pratiques : 19h30 - 23h00

150 euros par adulte et 80 euros par enfant de 4 à 12 ans

Le Gouffre, 46500 Padirac

https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/actualites/les-soirees-explorateurs