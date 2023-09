Hérault - Job dating le 3 octobre du Crédit Agricole Toulouse 31 et WIZBII

Le Crédit Agricole Toulouse 31 et WIZBII réunissent les entreprises locales pour un évènement « Youzful // Job Dating » organisé en faveur des jeunes, le 3 octobre à Toulouse.

Parmi elles : HOMEFRIEND ou ETHICS GROUP. Elles proposeront une trentaine de postes en CDD et CDI dans les secteurs de banque, de l’immobilier, de la restauration et restauration rapide, de l’hôtellerie, des assurances, de l’ingénierie, du conseil et du marketing…

Informations pratiques

Date : Le 3/10/2023 de 17h30 à 20h30

Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/iGTF6 / Carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16

Le lieu du Job Dating sera communiqué uniquement aux candidats sélectionnés