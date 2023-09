Hérault - Les Tombes des rois du Buganda à Kasubi (Ouganda) sortent de la Liste du patrimoine mondial en péril

Les Tombes des rois du Buganda à Kasubi (Ouganda) sortent de la Liste du patrimoine mondial en péril

Riyad, le 12 septembre – Le Comité du patrimoine mondial, réuni à Riyad jusqu’au 25 septembre, a décidé aujourd’hui de retirer de la Liste du patrimoine en péril le site des Tombes des rois du Buganda à Kasubi (Ouganda) à la suite des travaux de restauration conduits avec succès par l’Ouganda en coordination avec l’UNESCO.

En 2010, un violent incendie a dévasté les Tombes des rois du Buganda à Kasubi (Ouganda), inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site a dès lors été placé sur la Liste du patrimoine en péril, ce qui a permis l’élaboration d’un ambitieux programme de reconstruction conduit par les autorités ougandaises, en lien étroit avec l’UNESCO et avec le soutien financier de la communauté internationale.

Ce programme de reconstruction s’est achevé avec succès à l’été 2023, permettant au site de retrouver son état de conservation souhaité. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial ont confirmé mardi la réussite des actions conduites en prenant la décision de retirer les Tombes des rois du Buganda à Kasubi de la Liste du patrimoine mondial en péril.

Les communautés au cœur du processus de reconstruction

« Cette reconstruction est une réussite collective : celle des autorités ougandaises, des professionnels ougandais du patrimoine, mais aussi des communautés locales qui ont été au cœur du processus. C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble de la communauté internationale, alors que nous nous sommes fixés pour priorité que le Patrimoine mondial accorde plus de place aux sites africains », salue Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO.

Le Comité du patrimoine mondial a salué la reconstruction du Muzibu Azaala Mpanga, le principal édifice funéraire, ainsi que la restauration de la Bujjabukala, la maison du gardien. Il s’est également satisfait de la mise en place d’un système perfectionné de lutte contre les incendies et de la formation de pompiers volontaires parmi les habitants afin d’éviter qu’un tel drame ne puisse se reproduire.

Le Comité a également félicité le Premier ministre du Buganda (Katikkiro), spécialement venu à Riyad pour assister à la réunion, pour l’important travail des communautés locales en faveur de la transmission des savoir-faire traditionnels aux jeunes générations et de l’inclusion de l’ensemble des habitants du Royaume dans le processus de reconstruction.

Un site qui abrite aussi des pratiques immatérielles

Les tombeaux des rois du Buganda à Kasubi s'étendent sur près de 30 hectares de collines dans le district de Kampala. La plus grande partie du site est une zone agricole, exploitée selon les méthodes traditionnelles. Son centre, au sommet de la colline, est l'ancien palais des Kabakas du Buganda, construit en 1882 et transformé en cimetière royal en 1884.

Quatre tombes royales se trouvent dans le Muzibu Azaala Mpanga, le bâtiment principal de plan circulaire et surmonté d'un dôme. C'est un exemple important de réalisation architecturale en matériaux organiques – bois, chaume, roseaux et enduits en particulier. La signification du site réside aussi dans sa valeur immatérielle faite de croyances, de continuité et d'identité. Le site, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2001, est un centre spirituel majeur pour le peuple Baganda, où les pratiques traditionnelles et culturelles ont été sauvegardées.

La Liste du patrimoine mondial en péril vise à alerter sur les menaces pesant sur la valeur universelle exceptionnelle d'un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et à mobiliser toutes les parties prenantes en faveur de son sauvetage. L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril donne lieu à l’élaboration d’un plan d’action dédié et ouvre droit à des aides financières internationales.

