Toulouse - Un célèbre rappeur Marseillais en showcase à Toulouse

Le vendredi 15/09/2023, le rappeur Alonzo montera sur la scène du Magma, un show très attendu des toulousains.

Le Magma vient tout juste d’annoncer sa rentrée et la programmation est déjà folle !

« Cette année, on a placé la barre très haut avec Magma, avec plus de surprises, de sons et des showcases incroyables ! », explique le gérant du club.

Vous êtes prévenus ! Les 1ère dates de cette nouvelle saison s’annoncent bouillantes : Katsu le vendredi 8/09 et la venue du rappeur marseillais Alonzo le vendredi 15/09.

Célèbre pour ses titres Tout va bien, la Seleçao ou Traficante, Alonzo qui cumule +380 millions de streams sera présent sur scène pour lancer la nouvelle saison du Magma.

Les fans peuvent d’ores et déjà prendre leur ticket sur le site internet : https://link.dice.fm/J6ede454d6a8

Le célèbre club, qui a fait venir Kaaris, Kerchak ou encore Jok’air l’an passé, lance donc sa saison sur les chapeaux de roue !

Infos pratiques :