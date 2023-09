France - Sémawé lance un certificat en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL

Sémawé, société à mission qui accompagne les organisations et les équipes pour les aider à mieux travailler ensemble, annonce le lancement du certificat “Gouvernance & leadership partagés” en partenariat avec l’Université Paris Dauphine-PSL.

Une formation pour repenser les modèles managériaux classiques

Les dirigeants sont confrontés à de nouveaux défis tels que la numérisation, les aspirations à l'autonomie des nouvelles générations, la nécessité de fidéliser les salariés et le besoin de donner du sens à leur travail et à leur mission. Pour y répondre, certains se tournent vers l’holacratie, une méthode de management agile et une gouvernance distribuée pour une entreprise “libérée” des défauts du management traditionnel. La formation durera 10 jours répartis sur 6 mois à partir du mois de Janvier 2024.



Alliance parfaite entre l’expertise opérationnelle de Sémawé et la connaissance universitaire grâce à des intervenants maîtres de conférences en sciences de gestion, cette formation aidera les dirigeants d’entreprises, managers d’équipes ou coachs en transformation à découvrir l’holacratie.

La puissance de l'holacratie



L’holacratie est une innovation managériale qui repose sur des règles du jeu explicites. Elle permet l’alliance dela coopération et de l’intelligence collective tout en soutenant le leadership et les décisions autonomes. Cette approche implique que tous les membres de l'organisation soient inclus dans des processus décisionnels et le partage des responsabilités. Contrairement aux structures hiérarchiques traditionnelles où les décisions sont prises de haut en bas, l'holacratie distribue l'autorité et encourage la création d'équipes auto-organisées. Ce système favorise l'autonomie et la collaboration.



"En holacratie le modèle de management pyramidal est progressivement remplacé par un système de gouvernance partagée qui répartit les responsabilités. Son succès réside dans la transparence de l’information et des règles claires pour la prise de décisions. Ce sont les éléments clés qui permettent à l'holacratie de fonctionner avec succès et de répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs.” souligne Aliocha Iordanoff, fondateur de Sémawé.

Depuis 15 ans, Sémawé est spécialisé dans l'accompagnement des organisations souhaitant changer de modèle managérial. L'organisation a relevé plusieurs bénéfices significatifs tels que :

La réduction du temps passé en réunion (divisé par 2)

La mise en place d'un rôle de leader pour chaque employé

Un concept d'organisation 100% agile avec un organigramme dynamique qui peut varier en fonction des compétences

Une organisation qui repose sur la raison d'être et le sens

Sémawé, société à mission certifiée ISO 9001



Sémawé est par ailleurs certifiée ISO 9001 depuis 2022. L'obtention de cette certification pour l’entreprise qui est aussi certifiée “Provider Holacracy”, est un gage de qualité fort. En obtenant la certification ISO 9001, Sémawé s'engage à maintenir des standards de qualité élevés et à continuer à améliorer ses processus pour mieux répondre aux besoins de ses clients. C’est la démonstration qu’il est possible de fonctionner avec une organisation en Holacratie tout en répondant à des normes strictes de référentiels standards internationaux.

A propos de Sémawé

Née en 2009 à Avignon et installée à Grenoble en 2017, Sémawé accompagne les organisations et les individus à mieux travailler ensemble par la formation, la facilitation de séminaires, la supervision et le coaching collectif et individuel. L’organisation est certifiée Provider Holacracy et accompagne les organisations dans l'adoption de ce système de gouvernance distribuée. Sémawé a déjà accompagné 30 organisations dans cette transformation dont QoQa, le groupe Germe, la fondation Terre de Liens, Natura Vélo ou Diverty Events.

https://semawe.fr/