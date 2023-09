Montpellier - 3 jeunes entreprises agroalimentaires montpelliéraines défient les chefs de la région !

Spécialisées dans la confection de produits agroalimentaires locaux, moins transformés et plus végétaux, les entreprises hébergées par le MIN de Montpellier, Toomaï, LadyTofu et Crem’Riz, invitent les chefs de la région à relever le défi “Cuisine-moi demain”. A la clé : une série de recettes saines et gourmandes gratuitement accessibles sur la chaîne YouTube de Toomaï à partir du 14 septembre !

“Notre objectif est double : attirer l’attention du public sur les enjeux alimentaires contemporains et prouver qu'une cuisine plus végétale peut-être gourmande et créative !” expliquent Monia FOURAR et Edouard TRUCHELUT, cofondateurs et associés au sein de TOOMAÏ, une jeune société montpelliéraine spécialisée dans la confection de granolas et mueslis à base de graines anciennes. "En association avec LadyTofu et Crem’Riz, deux autres entreprises transformatrices du Marché d’intérêt national de Montpellier, nous avons décidé de mettre au défi les chefs d’ici afin qu’ils imaginent des recettes gourmandes et innovantes à partir de nos produits”.

Un panier de délicieux produits… et un maximum de créativité !

Plusieurs chefs reconnus d’Occitanie ont déjà accepté de se prêter au jeu. Parmi-eux, le chef étoilé Laurent CHERCHI (Reflets d’Obione - Montpellier), Paul COURTAUX (Saint-Georges - Palavas-les-Flots), Candice RAFFIN (cheffe spécialisée en cuisine alternative et alimentation durable - Toulouse), Laure BOLOGNINI (cheffe événementielle - Montpellier), Benji VICENS (Ferme Marine des Aresquiers - Vic-la-Gardiole) ainsi que l’équipe de Fabrice FREU, Chef de production de la Cuisine Centrale de Montpellier ! Chacun d’entre-eux s’est vu proposer un panier de base contenant du tofu artisanal occitan de LadyTofu, des crèmes dessert au riz fermenté de Camargue Crem’Riz, des mueslis croustillants sucrés et des toppings salés de Toomaï complétés de produits frais de leur choix (fruits, légumes…). A partir de ces savoureux produits, ils ont décliné des recettes inédites, comme un tofu mariné et poêlé au cumin, un filet de poisson en croûte de topping tomate-cajun, une coupe glacée au tofu toasté, yaourt de riz fermenté et muesli croustillant… "Pour faciliter la transmission de ces recettes au public, nous avons réalisé une série de vidéos tournées dans les cuisines des chefs ou dans des lieux emblématiques de la transition agroécologique, comme à l'Oasis Citadine de Montpellier" souligne Monia. L'ensemble de ces recettes seront progressivement dévoilées à partir du jeudi 14 septembre sur le site web de Toomaï www.toomai.bio/cuisine-moi-demain.