Toulouse - Le 1er salon du développement durable à Gramont.

Salon Gramont loves Green, “Ensemble durablement” pour un avenir plus vert !

En amont de la semaine du développement durable, votre centre commercial Gramont ouvre les festivités avec la toute première édition de son salon du développement durable, dédié aux enfants et aux familles ! Ici, Gramont donnera le ton, en abordant de manière pédagogique, ludique et sérieuse à la fois, de nombreux sujets. Au programme, les diverses transitions, les nouvelles écomobilités, les solutions à adopter dans votre logement, les gestes au quotidien, ainsi que les aides financières pour faire de vous, petits et grands, des acteurs à impact positif pour la planète !

Une petite mise au vert vous tente ? Profitez-en, engagez-vous avec Gramont !

Des experts à votre écoute

Pour cette occasion, venez découvrir une galerie en mode green !

Sol en fibre de coco, mobilier en bois recyclé, affichage en carton transformé, durant 4 jours, du 20 au 23 septembre, une dizaine d’exposants* éco-responsables viendront partager, avec vous, leurs innovations et solutions pour des lendemains plus respectueux de l’environnement.

* Parmi eux, vous trouverez : Ami Bois et Vivre en Bois, spécialistes de la construction écologique; Habitat Energie, Econ’Home, Jotul Design et Vitellin, dans le domaine de l’économie d’énergie. Enfin, Peugeot Stellantis & You Toulouse , Mobility Urban, Energie Concept et Eve Toulouse, pour vous faire découvrir les mobilités de demain.

Des animations gratuites et expositions

7 points d’expositions mis en place par l’ADEME Occitanie, allant de la réduction des déchets à l’alimentation durable, en passant par l’énergie ou le réchauffement climatique, viendront compléter les précieux conseils des experts verts. Leur mission : vous sensibiliser aux enjeux du développement durable. Sachez également, que vos connaissances sur le sujet seront mises à l’épreuve avec des quizz surprises (sur bornes tactiles) préparés par Haute Garonne Environnement.

Et ce n’est pas tout…

Pour convaincre les plus réticents, et passer de la théorie à la pratique sans délai, Gramont organisera avec les ambassadeurs du tri de Toulouse Métropole, des ateliers participatifs pour les enfants. Au menu, tri et compostage, du mercredi 20 au vendredi 22 septembre de 14h à 18h, mais aussi le samedi 23 septembre, toute la journée.

Bien entendu, l’objectif de ce salon soutenu par Toulouse Métropole, sera de vous prouver à quel point vos choix quotidiens et la protection climatique vont de pair. C’est pourquoi Gramont vous proposera même de gagner deux trottinettes électriques pour franchir le cap de la mobilité Green !

Alors, prêts à vous engager ? Gramont Loves Green n’attend que vous !

Salon du développement durable « Gramont Loves Green », remercie l’ensemble de ses partenaires, ainsi que l’ADEME, Haute Garonne Environnement (HGE) et Toulouse Métropole pour leur soutien dans l’organisation de cet événement.

Rendez-vous au Centre commercial Gramont - Toulouse - Du 20 au 23 septembre, de 10h à 18h.

Programme complet sur https://www.espacegramont.com/actualites/gramont-loves-green