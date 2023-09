France - Ornikar révolutionne les règles d'apprentissage de la conduite avec sa nouvelle offre E-learning

Le permis de conduire, examen le plus passé au monde et véritable passeport pour l’indépendance et l’emploi des jeunes, fêtait l’an dernier en France ses 100 ans. 100 ans que les modes d’apprentissage de cette institution n’ont pas changé ! Le nombre d’heures moyenne pour passer son permis de conduire est de 35 heures, alors que la réglementation exige 20 heures d’enseignement. Ornikar, depuis sa création en 2013, a transformé et démocratisé le marché du permis de conduire, et accompagne 1 jeune sur 2 en France. Leader sur le marché, Ornikar poursuit son combat pour l’émancipation des jeunes et challenge aujourd’hui le système, en réinventant les modes d’apprentissage. Avec une nouvelle offre inédite de E-learning, Ornikar démontre une nouvelle fois sa capacité à s’adapter pour répondre aux besoins des jeunes.

La Méthode Ornikar combinant la théorie et la pratique

Ornikar a créé une auto-école pour casser les prix du permis, a rendu la formation plus flexible et a élaboré une méthode pour améliorer radicalement le taux de réussite à l’examen.

La Méthode Ornikar est d’allier la théorie à la pratique tout au long de la formation pour avoir un apprentissage plus rapide et de meilleure qualité. Elle a été conçue par des experts et ingénieurs pédagogiques. L’idée est de développer des solutions qui facilitent et accélèrent l’apprentissage des élèves. Il s’agit d’un enseignement reconnu par l’État comme gage d’excellence (auto-école agréée, programmes officiels, enseignants diplômés d’État).

L’objectif avec la méthode Ornikar, c’est de donner toutes les chances de réussir son permis de conduire du premier coup avec :

Des cours de conduite complétés par un programme de E-learning conduite

Ornikar permet de combiner les cours en voiture avec un programme de E-learning conduite, pour progresser plus rapidement. Depuis l’application, les élèves préparent leurs prochaines leçons de conduite, révisent des notions déjà pratiquées au volant et bénéficient de quiz pour tester leurs connaissances. Ils accèdent à un programme dédié à l’examen avec le barème de notation expliqué, les pièges à éviter, la liste des erreurs éliminatoires et le tableau avec toutes les questions qu’ils peuvent poser à l’examinateur. Des conseils sont également disponibles pour mieux gérer le stress le jour J.

Un suivi de la progression au volant compétence par compétence

Pour obtenir plus facilement son permis, Ornikar a donc mis en place une barre de progression, que l’enseignant va mettre à jour après chaque cours de conduite sur le livret d’apprentissage en ligne. L’élève sait où il est. On peut également consulter les commentaires pédagogiques de son enseignant pour comprendre précisément où sont les axes d’amélioration.

La pratique de la conduite pendant le code

Ornikar conseille de débuter les premiers cours de conduite pendant les révisions du code. L’élève choisit également son enseignant qui va l’accompagner tout au long de sa formation ; il pourra ainsi commencer à appliquer les bases avec lui. Ornikar a bâti le plus grand réseau d’enseignants de la conduite diplômés d’État en France. L’expérience d’apprentissage du code donne les clés pour ensuite adapter le programme de conduite le plus efficace pour le jeune conducteur avec des feedbacks réguliers, mesurés et objectivés. Tout au long de l’apprentissage, l’enseignant oriente et accompagne l’élève vers des vidéos tutos adaptées pour qu’il progresse plus rapidement.

« Au fond, c’est incroyable que ce secteur de la formation à la conduite ait tant tardé pour introduire les nouvelles technologies dans le processus d’apprentissage. Notre objectif est simple : plus de concentration, plus de personnalisation, plus d’efficacité. Nous souhaitons que l’exigence développée dans nos modules de E-learning devienne un standard pour le marché. Le permis de conduire est le seul examen où les élèves ne travaillent pas à domicile pour renforcer leurs compétences. C’est un non-sens, d’autant que l’apprentissage de la conduite est de facto différent pour chaque élève. Les modules de E-learning sont adaptés pour consolider toutes les parties de l’enseignement », déclare Philippe Maso y Guell Rivet, CEO d’Ornikar.

Une nouvelle offre conjuguant le meilleur du présentiel, du digital et de la data

Avec plus de 3 millions d’élèves formés dans son école de conduite, Ornikar a pu mener des recherches avec les apprentis conducteurs et enseignants de son réseau afin de bien comprendre les besoins actuels et l'intérêt pour la solution proposée : une offre inédite de E-learning conduite qui vise à compléter le savoir pratique enseigné par les enseignants.

Cette solution innovante est intégrée dans un pack permis de 25 heures, comprenant 17 heures de conduite et 8 heures de E-learning. La méthode développée par Ornikar, est basée sur des théories référentes de la pédagogie, conçue par des experts et ingénieurs pédagogiques. Elle allie formation des enseignants, digital et data pour un apprentissage sur-mesure et complet, et donc plus performant.

Le prix du pack permis selon le parcours en boîte manuelle ou en boîte automatique est disponible sur le site d’Ornikar : https://www.ornikar.com/permis

« Nous sommes fiers du lancement de cette nouvelle offre. Ornikar est une entreprise qui lutte contre la fracture sociale en transformant le marché du permis de conduire et de l’assurance auto. La marque révolutionne et démocratise le secteur de la mobilité grâce notamment à un meilleur enseignement pour un meilleur apprentissage : aider les élèves à payer moins cher (optimisation des coûts) et à mieux apprendre pour avoir son permis plus facilement, en conservant les bénéfices de la formation après obtention du permis. Rendre la mobilité accessible est avant tout un sujet de prix et depuis sa création, Ornikar casse les prix du marché grâce à des leviers forts d’économies (des prix drastiquement réduits associés à un parcours digitalisé) » précise Benjamin Gaignault, co-fondateur d’Ornikar.