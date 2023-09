Aude - Le Festival de la Rivière, un événement célébrant notre monde naturel, revient dans les contreforts

Suite au succès de l'événement inaugural de l'année dernière, le Festival de la Rivière à Chalabre, en France, est prêt à se dérouler le 16 septembre 2023 pour sa deuxième année consécutive. Le festival met l'accent sur les rivières, la durabilité, la saisonnalité et la célébration de l'aventure en plein air.

Cette année, dans le cadre du billet d'entrée au festival, les invités peuvent s'attendre à ce qui suit:

Activité de science citoyenne à partir de 10h le jeudi 14 septembre, invitant la communauté locale (écoliers, résidents et familles) à collecter des échantillons d'eau avec l'aide des moniteurs d'eau de EarthWatch Europe.

Une discussion par Le Chabot sur les rivières locales à partir de 11h le 16 septembre, engageant la communauté locale dans les questions environnementales locales et analysant les données du projet de science citoyenne pour dresser une carte de l'état actuel des ruisseaux Chalabreil et Blau et de la rivière Hers.

Ateliers : croquis au bord de la rivière, bains de gong, toilettes à compost, danse irlandaise, etc. le 16 septembre

Expositions d'art organisées par l'artiste Di Crispin, David Cross et Gareth Jones, célébrant notre monde naturel.

Déjeuner "Brown Box" par Arlette-Kelly Brown

Un repas du soir cuisiné au feu de bois par Nicola et Mirella Kersting, avec des ingrédients récoltés dans le jardin de L'Oasis, le site du River Festival.

Des bières exclusives "River Festival" de BDQ Beer Co.

Concert de musiciens locaux tout au long du festival et dans la soirée.

Le River Festival est situé au cœur de Chalabre, dans un ancien jardin clos dont l'histoire remonte à des centaines d'années. D'une superficie d'un hectare et demi, bordé d'arbres fruitiers et flanqué des trois rivières convergentes de Chalabre, il constitue le centre spacieux et privé d'un ancien village rural, entouré d'un large éventail d'hébergements de qualité.

Chalabre est un village que le temps commence à peine à redécouvrir. Son mélange d'entreprises locales intactes, telles que des boulangeries de longue date et des boucheries locales, et de nouvelles entreprises audacieuses offre la commodité et la culture locale qui imprègnent la région.

Pour acheter un billet, les festivaliers peuvent se rendre sur le site : Le festival de la rivière - LES TROIS RIVIÈRES (helloasso.com)