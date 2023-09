Tarbes - PARTENARIAT EN SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL

En tant qu’acteur du commerce sur le territoire de la Ville et de l’agglomération de TARBES, la SNC LIDL exploite quatre commerces situés respectivement avenue Alsace Lorraine, avenue Aristide Briand et chemin de Cognac à Tarbes, ainsi qu’à Aureilhan sur l’avenue Jean-Jaurès et souhaite participer à la revitalisation du commerce de centre-ville à l’échelle du bassin de vie du magasin qu’elle exploite.

Afin de poursuivre cet objectif, LIDL a pris attache avec l’Office du Commerce, de l’artisanat et des services de TARBES dans le but de participer financièrement aux actions menées par cette association afin de promouvoir et de développer l’activité commerciale du centre-ville et ses quartiers.

L’Office du Commerce, de l’artisanat et des services de TARBES a proposé un partenariat visant à la réalisation d’actions concrètes de soutien à la création de commerces de détail en centre-ville consistant en le financement de projets sélectionnés par un jury.

En l’occurrence, l’Office du Commerce, de l’artisanat et des services de TARBES a développé un concept de « La Fabrique à Boutique by Tellement Tarbes » permettant de donner l’opportunité à des entrepreneurs de tester de nouvelles formes de commerces, innovantes, collaboratives, responsables et durables.

Ce partenariat va permettre d'accompagner plusieurs entrepreneurs locaux

Ces mesures concrètes ainsi financées permettent d’assurer le développement de l’attractivité du centre-ville de TARBES et ainsi de lutter contre la vacance commerciale.

Bon vent à ce partenariat qui contribuera sans nul doute à la dynamique tarbaise !

