Lodève - Exposition Brésil, Identités présentée au Musée de Lodève du 14 octobre 2023 au 21 avril 2024

Le Musée de Lodève présente cet automne une collection exceptionnelle d’art brésilien du XXe siècle très rarement exposée en Occident. Mettant de côté les formes d’art héritées du colonialisme, la collection montre les multiples facettes de l’identité du Brésil et une diversité époustouflante des formes d’expression.

Panorama de toute la variété d’un art libre et inventif, une cinquantaine d’artistes brésiliens du XXe siècle sont présentés dans cette exposition.

Ces « figurations effervescentes » parfois nommées « art spontané » se nourrissent de l’identité même de ce pays hors-normes. De la taille d’un continent, fort d’une étendue géographique présentant des différences et des contrastes qui marquent la vie de son peuple et se reflètent dans la réalité sociale de chacune des régions, le Brésil peut se targuer d’une culture riche et polymorphe.

Dans un pays débarrassé de l’esclavagisme depuis 1888, et dans le contexte de l’avènement du mouvement moderniste brésilien en 1922, un peintre retraité proposant un art spontané plein de charme et libéré d’un art colonial académique, fait surface, il s’agit de José Bernardo Cardoso Junior (dit Cardosinho) (1861-1947). Un peu plus tard, dans les années 1940, certaines des figures émergentes qui suivent son exemple, exposent dans les salons officiels. Il en sera ainsi de celle qui sera considérée comme la doyenne de cet art nouveau et spontané, Silvia de Leon Chalreo (1905-1987), de l’indien Chico da Silva (1910-1985) qui a récemment bénéficié d’une grande rétrospective à la Pinacothèque de São Paulo ou encore du peintre rural José Antonio da Silva (1909-1996). On assiste dès lors à « un feu d’artifice qui répond aux pulsions créatives les plus libérées » (Anne Devroye-Stilz) dans lequel les femmes jouent un rôle certain. Sur la quarantaine des peintres présentés, près de la moitié sont des femmes.

Découvrir cette peinture libre de toute influence occidentale est un voyage passionnant qui mène aux racines de l’identité brésilienne. L’exposition montre comment ces peintres, profondément ancrés dans leur territoire, n’en convoquent pas moins d’autres mondes, d’autres espaces...