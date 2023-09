France - Reeplay soutient le XV de France et l'équipe du Japon pour la coupe du monde de rugby

Du 8 septembre au 28 octobre, le monde aura les yeux rivés sur la France avec l'organisation de la coupe du monde de rugby. Aujourd'hui, dans le sport professionnel, tout se joue sur des détails et la technologie occupe une place importante des équipes pour être encore plus compétitives.

Conçus et fabriqués en France à Castres, Reeplay, développe pour les sportifs professionnels des écrans mobiles et étanches afin d'apporter une solution de coaching vidéo plus rapide et efficace. Elle est la première entreprise à proposer ce système. L'entreprise castraise sera encore plus concernée par cet événement puisqu'elle va accompagner et soutenir deux nations durant la compétition : le XV de France et l'équipe du Japon.

Fournisseur du XV de France et de l'équipe du Japon

Après avoir accompagné l'équipe de France de football lors de la coupe du monde au Qatar en 2022, Reeplay fera partie du quotidien du XV de France et de l'équipe du Japon de rugby lors de la coupe du monde.

Le XV de France s’est équipée pour ses entrainements des écrans haute luminosité étanche Reeplay. Véhiculés sur des golfettes électriques, les écrans sont mobiles sur l’ensemble du terrain. Ainsi, le coach et les joueurs peuvent débriefer en temps réels des tactiques et plans de jeu. En plus du XV de France, elle fournit aussi des solutions technologiques de pointe au Japon avec une golfette équipée d’un écran ainsi que de deux chariots.

Cette collaboration avec ces deux nations majeures du rugby témoigne de l’engagement de l’entreprise castraise à offrir des outils d'analyse performants et une expérience immersive aux équipes et aux entraîneurs, peu importe leur localisation.

Reeplay est reconnaissant envers ces deux nations pour leur confiance et leur intérêt pour la technologie. Leur enthousiasme et leur reconnaissance motivent à continuer d'innover et de fournir des solutions sur l’échelle internationale. Reeplay espère que ces outils contribueront à l'optimisation des performances du XV de France et de l’équipe japonaise lors de la Coupe du Monde pour les emmener le plus loin possible dans la compétition.

Les écrans Reeplay permettent aux coachs d'analyser instantanément l'action et aux sportifs de visualiser, comprendre, corriger leurs erreurs immédiatement. Pluie, vent, neige, ils s’adaptent à toutes les conditions. Même en plein soleil, la dalle spéciale très haute luminosité confère une visibilité sans faille.

Destinés pour les sports outdoor comme l'équitation, le surf ou le golf mais aussi les sports collectifs comme le rugby et le football, l'entreprise castraise propose différents produits pour le coaching.