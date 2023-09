Toulouse - OUVERTURE DE LA 1ÈRE RÉSIDENCE STUDENT FACTORY À TOULOUSE

SEPTEMBRE 2023

Student Factory, filiale de VINCI Immobilier, a ouvert les portes de sa 12e résidence étudiants « Toulouse Zénith» dans la ville rose. Implantée à quelques pas de l’hippodrome, cette nouvelle résidence qui répond aux besoins des étudiants et jeunes actifs grâce à une offre de services pensée pour simplifier leur quotidien affiche d’ores et déjà complet pour la rentrée.

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTS NOUVELLE GÉNÉRATION

Pour répondre aux besoins des étudiants qui rejoignent la métropole toulousaine à la rentrée, cette résidence propose 130 studios.

La 12e résidence Student Factory offre un emplacement de choix près des commerces et du métro Arènes, pour faciliter l’accès aux écoles et facultés.

Chaque appartement est fonctionnel et entièrement meublé, avec un espace nuit, un coin bureau, une kitchenette équipée, une salle d’eau et de nombreux rangements.

Les espaces communs au style industriel affirmé et les équipements innovants font la particularité de cette résidence. Des espaces de coworking sont disponibles pour travailler seul ou en groupe. La cafétéria, lieu convivial, offre un coin snacking et des repas à toute heure.

La recette de cette résidence a déjà séduit les étudiants toulousains : tous les appartements sont loués pour septembre 2023.

UNE OFFRE DE SERVICES ULTRA-CONNECTÉE



Afin de faciliter l’accès aux services proposés, une application Student Factory est mise à disposition des étudiants. Grâce à leur smartphone ou sur leur tablette, ils peuvent commander un kit de linge, s’inscrire à un cours de sport ou encore échanger entre eux ou avec les équipes Student Factory.

L’accent est aussi mis sur les équipements connectés : accès internet très haut débit, réseau wifi dans toute la résidence, point reprographie ou encore laverie connectée !



UN ESPRIT DE COMMUNAUTÉ CULTIVÉ



Les résidences Student Factory misent sur l’esprit de communauté, notamment à travers des évènements organisés et des interventions extérieures. Un responsable de site est également présent pour encadrer la vie au sein de la résidence et assurer une présence journalière en semaine.



INFORMATIONS CLÉS :

130 LOGEMENTS

TYPOLOGIES D’APPARTEMENTS :

- 130 STUDIOS (DE 20 À 30 M2)

- 220 M2 D’ESPACES COMMUNS

EXPLOITANT :

STUDENT FACTORY

PROMOTEUR:

VINCI IMMOBILIER

ARCHITECTE :

VIGNEU & ZILIO ARCHITECTES

2 764 M2 DE SURFACE HABITABLE

ADRESSE :

STUDENT FACTORY TOULOUSE ZÉNITH

2 AVENUE DE LARDENNE

31000 TOULOUSE