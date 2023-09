Tournefeuille - Agence de location de vans aménagés à vendre !

Vous êtes adepte de la Vanlife ? En quête d’une expérience d’entrepreneur ? Lancez-vous : Vavisvan agence de location de vans aménagés sur Tournefeuille est à vendre !

Exclusif : agence de location de vans aménagés à vendre !

Vous êtes adepte de la Vanlife ? En quête d’une expérience d’entrepreneur ? Lancez-vous : Vavisvan agence de location de vans aménagés sur Tournefeuille est à vendre !

Elodie et Benoît ont ouvert leur agence en 2019, suite à un voyage d’un an en Nouvelle-Zélande avec l’idée de proposer des vans aux aménagements sur mesure pensés comme des lieux de vie. Aujourd’hui après 5 ans aux commandes de leur « bébé » ils ont décidé de chercher un repreneur pour leur agence.

Entre nouveaux projets professionnels et personnels, le couple se tourne vers d’autres horizons et souhaite trouver une personne de confiance à qui céder leur agence. « Nous avons mis toute notre énergie sur ce projet depuis 5 ans, aujourd’hui on aimerait trouver une personne qui saurait aussi insuffler un nouveau souffle à notre agence ».

L’activité est saisonnière concentrée entre le mois d’avril et d’octobre, elle est en place elle tourne il y a de nombreux atouts à la reprise d’une agence existante : « à commencer par notre image de marque, notre notoriété c’est un long travail pour être bien référencé sur Google » explique Elodie. « Nous avons aussi développé des outils interne pour la gestion de l’activité de location, allant des guides d’utilisation des véhicules au fichier de maintenance en passant par la réservation en ligne, les états des lieux et les contrats. De nombreux outils clef en main permettant de gérer l’activité de location avec aisance, auquel s’ajoute de nombreux partenaires de comité d’entreprise CSE et une position géographique exclusive »

Une activité en pleine évolution

L’activité de la location de vans aménagés est en plein boom depuis le covid et au fort potentiel de développement. « Nous avons véritablement le souhait de laisser au plus grand nombre l’opportunité de vivre l’expérience de l’entrepreneuriat dans un secteur en plein évolution ».

Les deux gérants souhaitent que la philosophie de leur agence perdure avec la reprise : « Nous avons décidé d’un prix attractif pour permettre à un maximum de profils de pouvoir se lancer dans l’aventure. »

Cette reprise vous tente : vous êtes dynamique, vous appréciez la relation client et le secteur du voyage, vous souhaitez vivre une aventure entrepreneuriale ?

Pour connaître les conditions de reprise de leur agence, n’hésitez pas à les contacter à : contact@vavisvan.com