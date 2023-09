Albi - L'artiste Bernard Cadène expose à la Galerie Nadine Granier à Albi

A l’occasion de ses 80 ans, Bernard Cadène, ancien publicitaire de renom et artiste-peintre, a publié son 5ème ouvrage, un livre unique haut en couleur rassemblant une sélection de toiles : « Bernard Cadène, 80 pinceaux ». Cette rétrospective célèbre la carrière du peintre qui ne cesse de créer dans son atelier, près de Toulouse, au rythme de morceaux de jazz qui influent ses peintures. Tout au long de sa carrière, l'artiste a réalisé quelques 2000 œuvres, exposées dans plus de 15 galeries en France ainsi que dans plusieurs pays dont les Etats-Unis et le Japon.

Une partie de ses oeuvres sont à découvrir lors d'une exposition exceptionnelle à la Galerie Nadine Granier à Albi du 12 septembre au 15 octobre 2023.

« A l’âge de 10 ans, j’ai été atteint d’une grave maladie : la maladie de la création »

Un merveilleux capharnaüm baigné de lumière et barbouillé de peinture du sol au plafond qui nous donne l’impression d’avoir pénétré d’un bond dans l’une de ses œuvres : bienvenue dans l’atelier de Bernard Cadène. En passant sa porte, vous serez immédiatement projeté dans son univers, un univers composé d’une multitude de couleurs et de phrases décalées avec lesquelles l’artiste joue : sur les murs, les plafonds, les objets… des phrases rédigées au fil ses de inspirations : « Vive la liberté, surtout la mienne » écrit-il. Bernard Cadène peint des sujets qui sont pour la plupart bien réels. La perception que l’on s’en fait peut quant à elle être déformée. Fini le copier-coller et les conventions picturales, bonjour les couleurs et formes qui suggèrent, bousculent. Le contemporain a suivi le chemin du moderne en repoussant un peu plus les limites. Cet art divise et laisse sceptique les moins initiés d’entre nous. Néanmoins elle a la faculté de ne jamais laisser indifférent.

Bernard Cadène aime le mouvement et a toujours manifesté de l'intérêt pour les nouvelles technologies de l’image. Individualiste et compétiteur dans l’âme, il crée un studio de création publicitaire pour raison alimentaire. Il est producteur de plus de 200 films de pub dont « Tropico c’est trop », « Lapeyre y’en a pas deux » ou encore « Vas-y Wasa ».

« A l’époque, la peinture ne nourrissait pas son homme, encore moins sa famille… Je suis donc tombé dans la Pub, puis l’audiovisuel. Mais je ne l’avais pas vraiment quittée » Bernard Cadène.

Mais l’envie de peindre se fait toujours plus forte et il se remet au travail en 1985. Toujours aussi créatif mais avec plus de maturité, le travail de l’artiste est alors bien plus libre qu’à l’époque des Beaux-Arts. Sa peinture a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles en France mais également à l'étranger. Les maîtres de Cadène incluent Picasso et El Greco. En 1970, il commence à peindre en noir et gris, des teintes qui ont toujours été une caractéristique de sa palette avant de travailler avec une explosion de couleurs à partir de 1995, des couleurs faites à la main, en utilisant le pinceau comme un bâton.

Inspiré par le grand Miles Davis, Bernard Cadène compose ses œuvres comme l’on compose une musique : elles naissent du mouvement, elles fascinent et hypnotisent. Ainsi, la peinture prend corps, fait figure ou reste un jaillissement « abstrait », des œuvres où la matière brute et le trait précis d’une courbe sensuelle cohabitent. Ses œuvres de Bernard Cadène sont une suite infinie de rencontres, le reflet de l’amour inconditionnel de la couleur que l’artiste réinvente depuis plus de 60 ans, le geste doux et volontaire, la vie heureuse et libre.