Hérault - Air Arabia Maroc déjà 500 000 passagers sur Montpellier-Fès et 1 500 000 au total

Treize ans après son arrivée à l’Aéroport Montpellier-Méditerranée, Air Arabia Maroc fête ce 4 septembre le 500 000ème passager de la ligne Montpellier-Fès et le 1 500 000ème au total.

Cet été, la première compagnie low-cost du Maroc a conforté son enracinement montpelliérain en ouvrant des lignes de et vers Oujda et Tanger, s’ajoutant aux liaisons avec Casablanca, Fès et Nador.

Le partenariat entre l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée (AMM) et la compagnie Air Arabia Maroc, relève d’une belle et déjà longue histoire.

En effet, le 28 mars 2010 (soit seulement quelques mois après l’acte de naissance de la compagnie) eut lieu le premier vol à partir de la plateforme montpelliéraine : il s’agissait de la ligne de et vers Casablanca. La deuxième ligne reliait Montpellier à Fès à partir du 31 octobre 2010 ; la troisième à Nador dès le 27 mars 2011.

Si la liaison Montpellier-Marrakech a été opérée quelques années, elle n’est plus assurée par Air Arabia depuis la crise sanitaire.

Cependant, l’ouverture cet été des lignes vers Oujda et Nador atteste de la solidité du lien entre la plateforme montpelliéraine et le leader du low-cost au Maroc. D’ailleurs, ces deux routes aériennes continueront d’être opérationnelles cet hiver, à l’instar des trois autres.

Ces 13 années de partenariat, qui ont vu le trafic initial multiplié par 5, ont ainsi connu plusieurs cycles de développement : un premier, de 2010 à 2012, qui aura permis de passer de 32 000 passagers par an, à plus de 100 000 ; un second, initié en 2015 au profit d’une convention pluriannuelle, marqué par une forte croissance permettant d’abord de renouer avec le seuil des 100 000 passagers à l’année puis de le dépasser allègrement, puisque ce total avoisinait les 160 000 voyageurs en 2019.

Le Covid a bien sûr contrarié cette dynamique, même si le millionième passager d’Air Arabia à Montpellier a été célébré -entre deux confinements- en septembre 2020. En tout état de cause, ce volume de trafic important et ce développement significatif confirment