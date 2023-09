Toulouse - Rocket School poursuit son expansion et ouvre son 9e campus à Toulouse !

Rocket School, l’école du numérique qui recrute sur les soft skills ouvre son 9ème campus en France. En plus de Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et le Havre, l’école qui forme des talents, entre 20 et 50 ans, sans condition de diplôme, s’implante à Toulouse. Cette expansion marque à nouveau l’engagement de Rocket School à former des futurs experts en vente high-tech. Elle accueillera une première promotion de 30 commerciaux 3.0 pour la formation de digital business developer le 4 décembre prochain. Les candidatures sont déjà ouvertes.

Une demande croissante dans la région Occitanie

Plus de 3800 projets de recrutement pour le métier de commercial ont été recensés en région Occitanie. Cette donnée témoigne de l’importance des compétences commerciales dans un secteur en constante évolution, c’est pourquoi Rocket School – grande école du numérique - ouvrira une première promotion de digital business developer en fin d’année.

Le digital business developer joue un rôle très important dans le développement commercial de l’entreprise en se concentrant particulièrement sur les aspects numériques et technologiques pour stimuler la croissance de l’entreprise, améliorer sa visibilité, élargir sa clientèle et maximiser son impact dans le monde numérique. Pour former ces étudiants efficacement, Rocket School propose un bootcamp intensif de 3 mois afin d’acquérir un maximum de compétences auprès de professionnels, suivi d’une alternance de 12 mois en entreprise.

Selon Patrice Cazalas, directeur du campus de Toulouse. : « L'implantation de Rocket School à Toulouse s'inscrit dans la continuité des actions dans nos territoires visant à lever les freins à l’emploi, et à proposer des solutions concrètes et vertueuses aux difficultés de recrutements des métiers en tension.»

Un recrutement sur la personnalité uniquement

Pour intégrer Rocket School, pas besoin de CV ni de diplôme particulier : seule la motivation et la personnalité comptent. Après avoir passé un test de personnalité en ligne, le candidat échangera un membre de l’équipe pédagogique de l’école pour déterminer si sa personnalité colle avec ce métier et avec la philosophie de l’école. Parmi les qualités requises chez un digital business developer on trouve : la persévérance, le fait d’aimer aller vers les autres, d’aimer le challenge, et d’être à l’écoute des autres.

Selon Cyril Pierre de Geyer, co-fondateur et PDG de Rocket School : « Nous attachons une grande importance aux soft skills qui sont pour nous la clé d’une réussite et d’un épanouissement professionnel. Notre objectif est de former des personnes faites pour les métiers du numérique dans lesquels elles pourront accomplir des projets grandioses. »

Pour candidater et pour plus d’informations : https://rocket-school.com/

A propos de Rocket School

Rocket School a été co-fondée par Cyril Pierre de Geyer, professeur affilié à HEC Paris, ancien directeur d’Epitech, créateur directeur des Executive MBA du groupe IONIS, entrepreneur et business angel. Accompagné de Jérémy Diavet, il s’est entouré d’une équipe d’experts pédagogues innovants. Rocket School prépare des diplômes Bac+3 et Bac+5 et a reçu le label Grande École du Numérique du Ministère de l’Economie et des Finances.