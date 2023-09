Montpellier - Rentrée des classes de la députée Nathalie Oziol

Ce lundi 4 septembre matin, Nathalie Oziol a participé à la rentrée des classes des 6e du collège des Escholiers de la Mosson en compagnie du second DAASEN.

Elle a prononcé un mot d'accueil devant les élèves et les parents. Ce fut l'occasion de rappeler que l'école de la République accueille tous les enfants et les accompagne dans leur apprentissage scolaire, intellectuel, social et personnel.

Elle a également discuté avec les équipes administratives et pédagogiques du collège. Les échanges ont notamment porté sur l'adaptation des établissements scolaires au réchauffement climatique à l'heure où notre région souffre particulièrement des grosses chaleurs.

Cette visite s'inscrit dans la participation de la députée à des projets éducatifs au sein des établissements scolaires comme celui du collège Fontcarrade ou encore à l'école élémentaire Sigmund Freud au premier semestre 2023.