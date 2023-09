France - Communiqué: Le Centre Commercial Carrefour Bourges organise son Forum de l'emploi le samedi 9 sept

Lieu de rencontre dynamique et acteur économique important dans l’agglomération berruyère, le Centre Commercial Carrefour Bourges organise toute la journée du samedi 9 septembre son Forum de l’Emploi.

Cette initiative permet à tous demandeurs d’emploi de rencontrer des entreprises locales et des organismes d’aide à l’emploi. Plus d’une cinquantaine d’emplois sont ainsi à pourvoir, tous niveaux de qualification et tous secteurs confondus.

Armés de leur CV, les candidats pourront échanger dans la galerie du Centre avec de nombreux acteurs locaux :

Le centre commercial lui-même qui propose une dizaine d’offres d’emploi, majoritairement des CDI étudiants pour les enseignes Carrefour et McDonald’s

Pôle Emploi et la Mission locale avec des offres d’emploi dans de nombreux secteurs (commerce, restauration, bâtiment)

L’hôpital George Sand qui recherche des profils dans le secteur de la santé

Manpower et Start People pour les emplois en interim

L’entraide berruyère conseillera les personnes n’ayant plus d’emploi depuis longtemps et ayant besoin d’aide à la réinsertion

À PROPOS DE CARMILA

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2022, son portefeuille était constitué de 208 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,2 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d’améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing digital local, new business et RSE.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.

À PROPOS DUC ENTRE COMMERCIAL CARREFOUR BOURGES

Le centre commercial Carrefour Bourges, dont Carmila est propriétaire et gestionnaire, est situé au cœur des marais de Bourges. Il propose, autour d’un hypermarché Carrefour, une offre commerciale de 43 boutiques et restaurants parmi lesquels Courir, Nocibé, McDonald’s et Jeff de Bruges.

Pour en savoir plus : https://www.carrefour-bourges.com/