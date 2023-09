France - Aäsgard ouvre un nouveau magasin à Grenoble et recrute 6 personnes

Aäsgard, leader du poêle à bois scandinave en France, poursuit sa croissance en ouvrant un nouveau magasin à Grenoble, dans le département de l’Isère. Ce nouveau point de vente renforce la présence de l'enseigne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où elle dispose déjà de deux magasins : un à Lyon (Limonest) et le deuxième à Lyon Saint-Priest.

Le magasin de Grenoble, ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h depuis cet été, inaugure un showroom de 300 m2 dans la zone de Saint-Égrève pour son emplacement premium, facile d’accès et spécialisé dans l’équipement de l’habitat. C’est l’occasion de découvrir la collection de 60 appareils exposés sur les gammes de poêle à bois bûches, poêle de masse et accumulation de chaleur, poêle à granulés, poêles mixtes et inserts cheminées. L’ambition d’Aäsgard est de présenter 80% de la gamme au sein d’un même showroom plutôt que de multiplier des points de vente sur une surface plus restreinte.

Les clients y sont invités à s'initier au rite de l'allumage scandinave sur 12 modèles en feu, une belle manière de découvrir la qualité de chauffe des appareils et leur design en conditions réelles autour d’un café.

Selon Cédric Leroyer, Directeur Général d'Aäsgard : « Grenoble est la métropole européenne au cœur des Alpes la plus importante dans laquelle l’enseigne Aäsgard se doit d’être présente. La stratégie de l’enseigne étant d’implanter un point de vente sur toutes les villes majeures à moins de 2 heures les unes des autres pour garantir l’ensemble des installations et entretenir au fil des années l’ensemble du parc d’appareils installés, Aäsgard s’est naturellement implantée à Grenoble à 1H30 de Lyon ».

De plus, l'insert se démarque avec une part de marché plus importante en région Rhône-Alpes que dans les autres régions où la marque est implantée. Aäsgard a soigné l'architecture de cet espace en proposant des appareils spécifiques intégrés dans des bâtis. Pour sa première année d'ouverture, Aäsgard prévoit de travailler sur les projets de près de 250 foyers pour accompagner ses clients dans l'installation d'un poêle dans leur maison neuve, la rénovation de leur intérieur ou tout simplement le rééquipement de leur appareil. La force de la marque étant justement de proposer un accompagnement personnalisé sur toute la chaîne de valeur : du conseil à la sélection des modèles en passant par l’installation de l’appareil jusqu’à son entretien.

En s’implantant à Grenoble, Aäsgard participe à l'essor économique de la ville en créant des emplois et recrutant six personnes : un directeur de magasin, des conseillers de vente et des techniciens poseurs.

Une économie circulaire a été mise en place en matière de sous-traitance pour le démontage de cheminées et le coffrage qui est aussi proposé dans d’autres points de vente d’Aäsgard. Un partenariat se renforce également au fil du temps avec les architectes et maîtres d’œuvre pour distiller de la formation et les accompagner du mieux possible dans leurs différents projets de construction neuve et rénovation.

Aäsgard a aussi fait le choix de partenaires locaux et éthiques pour la décoration et l’ameublement, comme l’Atelier EMKA à Grenoble pour les bouquets de fleurs séchées. Pour le mobilier au design scandinave de ses salons d’accueil, l’enseigne a privilégié la seconde main.

Chaque poêle vendu en magasin permet de financer le Fonds de dotation Valeor For Good qui soutient des actions oeuvrant pour la préservation de l’environnement, la transmission de savoir ou encore le handicap ; comme notamment le Centre Mutualiste de Kerpape spécialisé en rééducation, réadaptation fonctionnelle et en médecine physique.

La marque entend poursuivre son expansion commerciale dans cette région et étudie actuellement des projets d’ouverture pour 2024 dans 7 grandes villes en région Auvergne-Rhône-Alpes, toujours dans cet objectif d’implanter un point de vente sur toutes les villes majeures à moins de 2 heures les unes des autres pour garantir l’ensemble des installations et entretenir au fil des années l’ensemble du parc appareils installés.

Les chiffres clés :

40 magasins Aäsgard en France (10 nouvelles ouvertures l’année prochaine).

370 collaborateurs sur l’ensemble des métiers du poêle en interne.

Tous les poêles sont équivalents à 7 étoiles Flamme Verte.

64 000 foyers ont déjà fait confiance à Aäsgard pour l’installation de leur poêle à bois

50 000 interventions/an : visites techniques, poses, entretiens et service après-vente.

800 références de poêles à bois bûches, granulés et inserts.

A propos de Aäsgard

Aäsgard, marque du groupe Valeor, est le leader du poêle scandinave en France, proposant depuis plus de 16 ans des solutions performantes, économiques et écologiques basées sur des produits de qualité supérieure soigneusement sélectionnés auprès des fabricants les plus renommés. L’accompagnement sur mesure permet à ses clients de profiter d'une expérience de chauffage alliant authenticité, design scandinave et performance énergétique inégalées. Aäsgard s'engage dans une démarche responsable et durable pour préserver la nature tout en répondant aux besoins et aux attentes de ses clients. https://www.aasgard.fr/