France - Restos du Cœur et vie associative : l'OCVQ s'inquiète et apportera sa contribution

Ce dimanche 3 septembre, le Président des Restos du Cœur est intervenu lors du journal de 13h de TF1 afin de lancer un appel à l’aide, son association menaçant de devoir mettre la clé sous la porte en raison de l’augmentation du nombre de bénéficiaires, de l’inflation et d’une baisse de ressources.

Cette situation, également vécue localement par l’antenne de Perpignan, est le fruit d’une succession de mauvais choix. En amont, le gouvernement macroniste opère depuis 2017 une paupérisation volontaire des citoyens au profit d’une poignée d’amis milliardaires percevant toujours plus de dividendes. En aval, la mairie de Perpignan méprise les associations qui interviennent auprès des plus démunis puisqu’elle a délibérément fait le choix de gentrifier le centre-ville à marche forcée. Au-delà des Restos du Cœur, la situation de l’association Le fil à Métisser – située dans le quartier Saint-Jacques – que la mairie fait mourir à petit feu est à ce titre plus qu’alarmante.

L’Observatoire Citoyen de la Vie Quotidienne (OCVQ), boîte à idées des Insoumis perpignanais pour les questions municipales, tient à assurer toutes les associations locales qui comblent les espaces béants laissés par les pouvoirs publics de son soutien le plus total. Nous lancerons très prochainement une collecte de denrées alimentaires et de vêtements d’hiver qui seront disponibles au local de la France Insoumise dont l’inauguration est prévue en octobre.

Pour l’OCVQ : Mickael IDRAC