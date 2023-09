France - Proposer la vaccination anti-HPV au collège : Une mesure efficace et attendue

Proposer la vaccination anti-HPV au collège : Une mesure efficace et attendue

Annoncée par le président de la République en avril 2023, la vaccination anti-HPV (Human Papilloma Virus) va être proposée cette rentrée dans les collèges à tous les élèves de 5e. A ceci s’ajoute désormais la possibilité de se faire vacciner directement en pharmacie.

Rappelons qu’il y a chaque année, en France, plus de 3000 nouveaux cas de cancer du col (qui surviennent souvent chez des femmes jeunes) et 1000 décès. Mais l’HPV est aussi responsable de lésions précancéreuses du col de l’utérus nécessitant chaque année près de 30 000 interventions chirurgicales. Ce virus est aussi responsable de lésions précancéreuses et cancéreuses du vagin, de la vulve, de l’anus et du pénis et de cancers de la gorge. Il est enfin responsable de près de 100 000 cas de verrues génitales chaque année en France.

La vaccination anti-HPV est très efficace. La sécurité du vaccin est maintenant bien établie avec plus de 200 millions de doses administrées dans le monde et plusieurs études de pharmacovigilance ayant porté sur plusieurs millions de patientes vaccinées. Elle est recommandée et remboursée chez toutes les jeunes filles et les jeunes garçons de 11 à 14 ans avec la possibilité d’un rattrapage jusqu’à la fin de la 19e année. Elle permet de prévenir l’apparition d’une lésion précancéreuse et d’un cancer du col de l’utérus. Elle évite ainsi plus de 80 % des cancers du col de l’utérus chez les jeunes femmes ayant été vaccinées avant 15 ans. Elle protège aussi des autres cancers liés aux HPV (anus, ORL, vulve, vagin, pénis) pour lesquels il n’existe pas de test de dépistage. Enfin, 25 % des cancers liés aux HPV touchent des hommes.

En France, nous déplorons un taux de couverture vaccinale des filles encore très insuffisant, de l’ordre de seulement 37 % pour les jeunes filles et de 9 % chez les garçons. Nous sommes encore très loin des objectifs fixés de 60 % de couverture vaccinale et loin derrière celle observée dans les autres pays de la communauté Européenne.

Le principal frein identifié à la vaccination anti-HPV est la difficulté d’atteindre la population cible des 11-14 ans qui ne vont plus chez le pédiatre et vont rarement consulter un médecin généraliste. Proposer cette vaccination en milieu scolaire est un excellent moyen d’offrir cette chance à nos plus jeunes tel que cela a déjà été fait dans de nombreux autres pays. Il est essentiel de faire passer ce message pour que nos plus jeunes puissent bénéficier de ce vaccin efficace et sûr.

Tous les experts de la SFCPCV de différentes régions, présents sur le territoire national se tiennent à disposition pour appuyer ce message de santé publique.

A propos de la SFCPCV :

La Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale est une association née en France en 1977 et régie par la loi du 1er juillet 1901. L’association regroupe tous les praticiens de santé qui s’intéressent à la prévention du cancer du col de l’utérus. Son but est d’émettre des recommandations concernant le dépistage du cancer et des lésions précurseurs du col utérin, la pratique de la colposcopie, la prise en charge des lésions dépistées. La SFCPCV participe majoritairement à l’enseignement de la colposcopie et de la pathologie cervico-vaginale en France. Elle a pour objectif de mettre en œuvre une assurance qualité dans la prise en charge des précurseurs du cancer du col mais aussi d’étendre l’influence de l’école Française dans les pays francophones en Europe et dans le monde en collaboration avec la Fédération Européenne de Colposcopie (EFC) et la Fédération Internationale (IFCPC).

Site Internet : http://www.societe-colposcopie.com/

Illustration