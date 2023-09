Ariège - Marie Cantagrill et ses musiciens au Mas pour la Journée du Patrimoine

Lors de la Journée du Patrimoine, Marie Cantagrill reviendra au Mas-d'Azil, où a eu lieu son Concours International de Violon, début juillet dernier.

Cette fois, elle sera avec un quintette de ses musiciens, dans la très belle église du village, avec, au programme, les 4 SAISONS de Vivaldi, mais aussi avec ARIEGE, le Concerto du compositeur espagnol, Javier armenter, qui, en 2016, l'avait dédiée à Marie cantagrill.

ARIEGE avait été créée cette année-là,à Foix, lors d'une Résidence d'artistes animée par Marie cantagrill et l'Orchestre de Chambre d'Ariège dont elle est directrice musicale..La virtusipsité hors pair et l'émotion qu'elle insuffle à ses interprétations, seront suivis attentivement et avec passion par les musiciens du quintette : Romuald Toïgo (Violon 1), Gabriélé Slizyt (Violon 2=, Pauline le Toullec (Alto), Marc-antoine Novel (Violoncelle), Jean-Michel Hequet (Contrebasse).

Un concert prestigieux à ne pas manquer surtout!!!

Renseignements et réservations au 06 88 18 76 84 // 06 83 58 49 08