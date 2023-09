Europe - Le train à grande vitesse AVE Lyon - Barcelone commence à circuler tous les jours

Renfe augmente le service des circulations sur ses trains

Le train à grande vitesse AVE Lyon - Barcelone commence à circuler tous les jours

La ligne AVE Lyon-Barcelone a été inaugurée le 13 juillet avec des liaisons du vendredi au lundi.

Le taux d'occupation moyen de l'AVE France-Espagne a dépassé le 80 % et Renfe a déjà vendu plus de 120 000 billets.

L'AVE international entre Lyon et Barcelone circule désormais tous les jours avec un train dans chaque direction. Après une première phase de consolidation avec des opérations du vendredi au lundi, Renfe prévoit désormais 14 trains par semaine sur la ligne reliant Lyon à Barcelone, avec des arrêts dans des gares telles que Montpellier, Nîmes et Valence.

Les possibilités de voyages internationaux entre la France et l’Espagne par AVE sont dorénavant plus nombreuses. En septembre, il y aura 21 services vers Lyon et Marseille. Cette deuxième ligne deviendra également quotidienne à partir du 1ᵉʳ octobre, ce qui portera à 28 le nombre total de liaisons hebdomadaires sur ce couloir international.

Renfe a démarré progressivement ses opérations en France afin de consolider la qualité du service, compte tenu de la complexité de l'exploitation d'un service international avec ses propres moyens et son personnel, ainsi que des différences significatives entre le système espagnol à grande vitesse et ceux des différents tronçons le long desquels notre offre internationale circule sur le territoire français.

Après un premier mois et demi de bon fonctionnement et avec un niveau élevé de demande (avec un taux d'occupation moyen de plus de 80% et des trains complets aux dates clés), Renfe peut maintenant offrir des trains entre Barcelone et Lyon tous les jours.

Le service AVE entre Lyon et Barcelone relie Lyon Part Dieu, Valence TGV, Nîmes, Montpellier-St-Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Girona, et Barcelona Sants. Le départ de Lyon a lieu à 14 h 30 l'après-midi et le retour de Barcelona à 8h22 du matin. La durée du trajet pour l'ensemble de la ligne est de cinq heures.

BARCELONA / LYON

q

8:22

Barcelona Sants

19:32

p

q

9:03

Girona

18:54

p

q

9:22

Figueres Vilafant

18:37

p

q

9:52

Perpiñán

18:09

p

q

10:30

Narbona

17:32

p

q

-

Béziers

17:15

p

q

11:30

Montpellier-St-Roch

16:29

p

q

12:00

Nîmes

16:01

p

q

12:45

Valence TGV

15:11

p

q

13:20

Lyon Part Dieu

14:30

p