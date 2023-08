Toulouse - Abaques audiovisuel mécène du 129ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France 

Abaques audiovisuel mécène du 129ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France

Dans le cadre de l’organisation du prochain Congrès National des Sapeurs-Pompiers qui se déroulera au MEETT et en centre-ville de Toulouse du 4 au 8 octobre 2023, le COMIPY Comité d’Organisation Midi-Pyrénées a sollicité en tant que partenaire mécène la société Abaques Audiovisuel pour ses expertises en matière d’intégration et d’installations audiovisuelles. Une convention a été signée au SDIS 31 afin de sceller cette collaboration importante.

« Ce Congrès est pour nous et nos équipes un formidable défi, explique Stéphane Gambier, Président d’Abaques, car c’est la première fois qu’un évènement occupera et exploitera l’intégralité des espaces du MEETT depuis son ouverture. En termes de fréquentation, ce Congrès national est le 2ème Salon rassemblant le plus de professionnels et de public après le Salon de l’Agriculture et le Salon des Maires à Paris, c’est dire l’importance et l’enjeu ! ».

En tant que mécène, Abaques Audiovisuel installera sous la conduite de Kévin Cariven, un de ses chargés d’affaires, plusieurs équipements : une scène extérieure, une sonorisation intégrée, enceintes et mélangeurs audios, plusieurs écrans géant leds sur les deux sites, le streaming, la diffusion des médias et Abaques mettra ses compétences d’intégrateur au service du Congrès.

Dédié aux professionnels et largement ouvert au public (entrée gratuite), le Congrès National des Sapeurs-Pompiers occupera durant 5 jours le MEETT mais également, le Jardin du Grand Rond et les allées Jules Guesde. Plusieurs espaces seront consacrés à la prévention des risques au quotidien, aux gestes qui sauvent et à la découverte des métiers de la sécurité. Matériels, véhicules de secours et tenues des sapeurs-pompiers viendront compléter un décor d’exception. Côté convivialité, une rue des saveurs permettra la découverte des richesses du Sud-Ouest et, Coupe du Monde oblige, un terrain de rugby sera installé sur l’esplanade du MEETT.

L’entreprise Abaques sera présente dans la partie Salon de la Sécurité Civile au sein du village de l’innovation. Un cadre idéal pour y recevoir ses clients et y présenter ses nombreuses expertises qui dépassent le cadre strict de l’évènementiel. Pour rappel, l’entreprise Abaques Audiovisuel qui existe depuis 19 ans, est désormais un acteur reconnu en matière de digitalisation des espaces de travail (Digital Workplace), communication unifiée et aménagement d’espaces immersifs qui connaissent un très fort développement. Abaques Audiovisuel fait partie du GIE AUVNI (Réseau audiovisuel national d’intégrateurs).