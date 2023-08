France - 244 millions d'enfants ne prendront pas le chemin de l'école à la rentrée !

Saviez-vous qu’à l’heure où la plupart des élèves s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école, 244 millions d’enfants sont encore privés de ce droit fondamental ? Rien qu’en Afrique subsaharienne, 98 millions d’enfants sont concernés ! Alors que de grandes inégalités persistent, même au sein des pays à revenu élevé et intermédiaire, le constat est alarmant : dans le monde, près d’1,4 milliard d’enfants et d’adultes ne maîtrisent pas les bases de la lecture, de l’écriture et du calcul mental !

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alphabétisation qui aura lieu le 8 septembre prochain, Vision du Monde, association de solidarité internationale qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables, appelle à renforcer l’éducation des enfants, notamment en soutenant les familles vivant dans une situation de grande précarité.

Rappel :

L'analphabétisme est la situation d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire.

L'illettrisme est l'état d'une personne qui a été instruite mais qui ne maîtrise pas, ou plus la lecture, l'écriture et le calcul.

Il est important de distinguer ces deux notions puisque la scolarisation et l’alphabétisation ne vont pas toujours de pair. Le manque d’enseignants formés et de supports pédagogiques adaptés, les établissements vétustes, privés d’installations sanitaires, le stress lié notamment à l’extrême pauvreté des familles, le travail infantile ainsi que la famine empêchent des millions d’enfants d’apprendre dans de bonnes conditions.

Des crises qui aggravent une situation déjà préoccupante

Comment imaginer qu’en 2023, 70 % des enfants de 10 ans issus des pays à revenu faible et intermédiaire soient dans l’incapacité de lire et comprendre un texte simple? La pandémie de COVID-19, les catastrophes liées au changement climatique et l'augmentation des conflits menacent d'annuler des décennies de progrès. La dernière pandémie a joué un rôle déterminant dans l’accentuation de ce phénomène : entre fermeture prolongée des écoles, manque de mesures prises pour y pallier et baisse de revenus des familles. Mais la crise mondiale des apprentissages était déjà très ancrée avec 57% d’enfants incapables de lire et comprendre un texte simple dans les pays à revenu faible et intermédiaire, soit près de 6 enfants sur 10, en 2019. En Afrique subsaharienne, le taux atteignait 86 %, soit près de 9 enfants sur 10 ! Il est donc urgent de redoubler d’efforts car retrouver les niveaux d’avant COVID-19 restera insuffisant. L’Objectif de développement durable 4 (ODD4) dédié à l’éducation nécessite un financement immédiat, or à l’heure actuelle 35 pays ne respectent pas l’investissement minimal fixé à 4 % du PIB et/ou au moins 15 % des dépenses publiques à l’éducation.

Il apparait clairement que l’éducation est en crise : 224 millions d'enfants et d'adolescents qui vivent dans des contextes fragiles, sont en besoin urgent d'un soutien éducatif pour continuer à apprendre et réaliser leur potentiel.

Afghanistan : une génération de filles sacrifiée

Les filles, les enfants handicapés et les enfants déplacés sont les plus à risque de décrocher ou de ne pas pouvoir accéder à l'éducation. La dernière enquête [i] de l’ONG World Vision International dont Vision du Monde fait partie, révèle des chiffres inquiétants, en augmentation pour la troisième année consécutive concernant la situation des enfants réfugiés et déplacés :

« Les besoins des enfants dans des pays tels que la Syrie, le Niger, la République Démocratique du Congo (RDC) et l'Afghanistan sont maintenant plus importants qu'ils ne l'ont jamais été depuis des années, mais il n'y a pas assez de financement en place pour y répondre et ces enfants sont oubliés. Aujourd'hui, des millions d'enfants luttent pour exister dans les camps de réfugiés. Nombre d’entre eux sont forcés de se marier ou de travailler pour survivre. Ils ont faim. Ils ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas d'enfance. Et le monde les oublie », nous alerte Amanda Rives, Directrice principale de la gestion des catastrophes chez World Vision International.

En temps de crise, les filles ont 2,5 fois plus de risques d’être déscolarisées que les garçons.

Depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, l’Afghanistan est le seul pays au monde où l’éducation des filles est interdite après l’école primaire, privant ainsi 80% des jeunes afghanes en âge d’être scolarisées de ce droit fondamental, soit 2,5 millions de filles ! Des progrès majeurs avaient pourtant été enregistrés dans le pays entre 2001 et 2021 : le taux d’alphabétisation avait doublé, passant de 17% à 30% et le nombre de filles scolarisées dans le primaire était passé de presque zéro en 2001 à 2,5 millions en 2018. Avant l’arrivée des talibans, 4 élèves du primaire sur 10 étaient des filles et 1 jeune afghane sur 3 était inscrite à l’université.

Vision du Monde soutient l’apprentissage des enfants dès les premiers jours de leur vie

Vision du Monde à travers le partenariat World Vision International, a mis au point plusieurs approches pour renforcer l’accès à l’éducation des enfants vulnérables :

Go Baby Go vise à fournir une base solide aux enfants au cours de leurs 1 000 premiers jours de vie. Cette approche renforce les connaissances, les compétences et les comportements des parents afin que ceux-ci puissent mieux remplir leurs rôles de premiers enseignants et de premiers protecteurs. En Arménie par exemple, les parents ayant participé à Go Baby Go sont 4 fois plus susceptibles de mettre en place des pratiques adaptées à l’âge de leurs enfants , que les parents n’ayant pas bénéficié de l’approche.

Learning Roots est conçue pour répondre aux besoins de développement et d'apprentissage des enfants de 3 à 6 ans, en les préparant à une transition réussie vers l'école primaire avec une attention particulière accordée à l'inclusion. Cela passe notamment par une implication des parents et un soutien auprès des centres locaux de développement de la petite enfance et des systèmes locaux et gouvernementaux. Tous les enfants ont droit à une éducation sûre, inclusive et de qualité. En 2022, plus de 43 000 enfants handicapés dans 37 pays ont reçu des programmes d'éducation adaptés à leurs besoins grâce à notre ONG.

Unlock Literacy permet l’apprentissage tout au long de la vie en plaçant l’alphabétisation au cœur de sa démarche. Parce que les enfants n'apprennent pas nécessairement lorsqu’ils sont scolarisés, notre ONG a transformé ses programmes d'éducation de base et ne se concentre plus uniquement sur la construction d’écoles, le financement de frais de scolarité ou de fournitures scolaires. Depuis 2012, notre ONG a mis en place des projets éducatifs dans plus de 30 pays en mettant l'accent sur l'apprentissage et les compétences de base en lecture, plutôt que de simplement soutenir la fréquentation scolaire.

En luttant contre les causes profondes de la pauvreté des familles, Vision du Monde permet également de donner aux enfants toutes leurs chances d’apprendre correctement. Cela passe notamment par des formations et des groupes d’épargne et de crédit qui offrent des ressources pour lancer des commerces ou bénéficier d’une mutuelle. En effet, cette protection est un levier essentiel pour aider les familles à faire face aux chocs économiques ou sanitaires, et ainsi remplacer le travail des enfants par leur scolarisation.

Rendez-vous sur le site de Vision du Monde pour découvrir l’histoire de Dativa : https://www.visiondumonde.fr/je-parraine/parrainer-un-enfant/dans-le-regard-de-dativa-le-combat-d-une-mere-analphabete/

* L'enquête de World Vision International a été menée entre mars et avril 2023 dans 18 pays : Afghanistan, Brésil, Burkina Faso, Colombie, République Démocratique du Congo, Équateur, Salvador, Éthiopie, Guatemala, Honduras, Jordanie, Mali, Nicaragua, Niger, Pérou, Soudan du Sud, Ouganda, Venezuela. Elle a utilisé une combinaison de méthodologies d'échantillonnage (échantillonnage aléatoire, raisonné et de commodité) couvrant 847 ménages dans les 18 pays, avec un nombre moyen de 6 personnes par ménage.