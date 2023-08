Carcassonne - Le Festival International du Film Politique de Carcassonne devient CITÉCINÉ !

Pour sa 6e édition, le Festival International du Film Politique de Carcassonne devient CitéCiné.

Une appellation aux origines triples. Primitive, avec l'ambition de proposer une approche encore plus citoyenne de la politique. Affective, en hommage à Carcassonne et à sa Cité symbolique où le Festival trouve et garde son origine. Artistique, le festival célèbre le cinéma pendant 5 jours consécutifs.