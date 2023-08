Lozère - Scènes Croisées de Lozère - Je vais t'écrire de Christian Rizzo

Véritable ode incantatoire à l’affut d’imaginaires abandonnés.

Lozère - art et territoire - Domaine de Boissets. 20 septembre 2023.

Les interprètes Vania Vaneau et Nicolas Fayol, chacun.e avec sa propre chorégraphie, interagissent avec l'espace qui les entoure tout en se dirigeant vers un point invisible. Leur performance est éclairée par un objet scénique lumineux, transformant et révélant l'espace autour. La danse devient une ode envoûtante, accompagnée des sons de Nicolas Devos et Pénélope Michel (du groupe Cercueil / Puce Moment), qui alternent entre douce mélancolie et envolées puissantes. Leur composition musicale, jouée en direct avec une guitare, un violoncelle et des éléments électroniques, crée un paysage sonore qui donne une dimension fictive à la relation entre les danseurs et l'environnement scénique. À travers des cycles de créations sous forme de diptyques et de triptyques, mêlant des œuvres visuelles et dansées, Christian Rizzo explore continuellement l'espace propice à la mémoire et à l'émergence d'imaginaires renouvelés.

Spectacle co-accueilli avec ICI-CCN Montpellier Occitanie et le Domaine départemental de Boissets au Domaine départemental de Boissets.

Dans le cadre des ouverture(s) de saison de Scènes Croisées de Lozère

Tarifs : 12 / 10 / 6€ (avec le spectacle "Conférences de poche"

Tout le programme sur https://scenescroisees.fr/