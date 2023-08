Béziers - Toutes et tous a la 40ème Fete de la Plantade

Le PCF organise le 10 septembre prochain la 40éme fête de la Plantade, qu’en attendez-vous ?

Du monde, des débats politiques et de la fraternité, voila ce que nous attendons de cette fête qui intervient dans un moment particulier.

C'est-à-dire ?

Elle intervient dans un moment suspendu après un conflit des retraites difficile mais qui n’est pas terminé face à un pouvoir autoritaire et méprisant avec le peuple. Suspendu aussi parce que les gens souffrent terriblement de la montée des prix notamment de l’énergie et de l’alimentation et attendent des solutions pour sortir de cette crise.

Or à l’inverse, Emmanuel Macron nous prépare un nouveau cocktail dont on connait déjà la recette : austérité, casse des services publics, travailler plus et plus longtemps. Encore une fois le Président des riches va aggraver le quotidien des plus pauvres, des plus démunis et des femmes qui sont doublement discriminées, au travail et dans cette société des plus patriarcales. De plus, il n’a rien compris aux émeutes de cet été qui portent bien évidemment un caractère social lié à la pauvreté et à la désespérance dans les quartiers populaires de notre pays.

Vous appelez au combat lors de cette rentrée 2023 contre ces mesures ?

Oui bien évidemment, nous serons au rendez-vous, en soutien au mouvement social sur toutes les problématiques qui touchent les salarié-es et les citoyen-nes, le 21 pour septembre pour la paix et le 13 octobre dans la rue avec les syndicats sur les salaires, les pensions et bien sur contre la réforme des retraites. Nous contribuons à la bataille des idées qui fait rage pour ensuite nourrir le débat parlementaire avec des propositions communistes ou unitaires avec les autres forces de gauche. C’est notre rôle politique, contrairement à d’autres qui voudraient piloter le mouvement social.

Justement, l’union de la gauche, la NUPES, vous la voyez comment ?

Il est évident qu’il faut une union de la gauche mais pas une union dos au mur et contrainte. Décider des listes d’union au 1er tour systématique comme le voudrait LFI semble complètement idiot et veut surtout nier l’évidence quand aux différences de programme et d’idées. Il nous faut d’abord combattre l’abstention et élargir le nombre de votants à gauche, notamment hors des villes et des grandes métropoles.

C’est cela notre véritable travail et ambition : différencier les idées de gauche dans ce brouillage médiatique qui ne profite qu’aux macronistes et à l’extrême droite.

Au PCF, on ne se contente pas d’attiser la colère, on veut la transformer en engagement politique.