Montpellier - Ouverture de la billetterie du What a trip festival

Le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier « What A Trip ! » se déroulera pour la septième année du 26 septembre au 1er octobre. La billetterie ouvre dès le 31 août 2023 sur le site watmontpellier.fr

25 films projetés dont 12 en compétition

Avec sept prix à la clé décernés par un jury bien connu du monde du voyage et de la culture, les aventuriers-protagonistes et les équipes de films embarquent le public pendant une semaine aux travers d’images à couper le souffle : glacier du Kirghizistan, traversée de l’Alaska en traineau, ascension du Kilimandjaro et bien d’autres aventures palpitantes.



Toujours plus d’images et d’aventures, hors compétition !

Le festival What A Trip ! en Occitanie propose également sa « Nuit de l’Aventure » en partenariat avec Ushuaïa TV, plusieurs séances coups de coeur, mais aussi un Off. Programmation des projections https://watmontpellier.fr/7eme-edition/programme-des-projections/

Au carrefour des préoccupations actuelles

Au travers de films documentaires à couper le souffle, l’objectif du festival est de (re)mettre en lumière les préoccupations actuelles : dérèglement climatique, inclusion, lien social ... Sylvain Tesson, Seb la Frite, Christian clot, Marie Ndiaye, Stéphane Dugast... autant de noms prestigieux qui viendront à la rencontre du public

Festival 3 en 1

La Salle Rabelais de Montpellier accueillera les films en compétition, quant aux films hors compétition et au festival Off, ils auront lieu au Musée Fabre. La nuit de l’aventure aura quant à elle lieu au cinéma Diagonal Comédie.



Les billets seront disponibles en prévente dès le 31 août 2023

sur le site watmontpellier.fr, en cliquant sur le bouton « Acheter mon billet » ou bien sur place durant le festival. Le festival propose également ses projections en live streaming et en replay entre le 26 septembre et le 03 octobre 2023.



« What A Trip ! », c’est aussi

190 000 visiteurs en six éditions,

Par an , 4 000 élèves, 12 expositions photo dans des lieux d’exception en libre accès, un « village du voyage » implanté sur la place du Peyrou, avec exposants, conférences, ateliers et concerts gratuits (Flavia Coelho, Gambeat & the grooving familia, Emma Lamadji, les mixeuses solidaires, Rabie Houti Band.)