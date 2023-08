Montpellier - Numérique Responsable : 9ème édition de The Green IT Day

Le cluster du numérique occitan Digital 113 organise la 9ème édition de The Green IT Day le 05 octobre à Montpellier et le 06 octobre à Toulouse :

"Numérique Responsable & Durable, Et si nous accélérions le ralentissement ?"

The GREEN IT Day est un événement pionnier qui sensibilise et informe les entreprises du numérique aux attitudes et solutions écoresponsables.

Préinscriptions : https://www.digital113.fr/event/the-green-it-day-2023/

Les deux jours de cette nouvelle édition débuteront par une keynote suivie d’une table ronde réunissant de nombreux experts . Pour poursuivre la réflexion et nourrir les échanges des matinées, ce ne sont pas moins de 12 ateliers thématiques qui seront proposés en ligne les après-midi.

Distanciel : en streaming et en ligne partout en France les 5 et 6 octobre.

Ouvert à tous, gratuit

