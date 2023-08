France - Renfe a vendu plus de 120.000 billets pour voyager en AVE vers l'Espagne

Renfe a vendu plus de 120.000 billets pour voyager en AVE vers l’Espagne

Les trains AVE à destination de Barcelone et Madrid, qui ont commencé à circuler en juillet, ont déjà transporté plus de 68 000 voyageurs et dépassé 80 % d'occupation moyenne

Renfe a vendu plus de 120 000 billets pour les voyages AVE vers l’Espagne sur les lignes Lyon-Barcelone et Marseille-Madrid, qui ont été mises en circulation en juillet dernier.

Les trains AVE entre Marseille et Madrid ont commencé à circuler il y a un mois, le 28 juillet, quinze jours après le début des opérations entre Barcelone et Lyon. A ce jour, plus de 68 000 passagers ont voyagé sur ces nouveaux services, les premiers services en solo de Renfe sur une liaison internationale.

Le taux moyen d'occupation dépasse déjà 80 % et atteint 100 % en période de forte mobilité. Après ce démarrage réussi, Renfe commencera à opérer quotidiennement sur la ligne de Lyon le 1er septembre, et sur la ligne de Marseille le 1er octobre.

Renfe a mis en vente son offre internationale le 21 juin dernier pour voyager jusqu'au 31 octobre avec une offre de lancement qui permet de voyager entre 10 villes françaises pour seulement 9 euros et deux prix en promotion pour les itinéraires internationaux : 19 euros pour voyager de Montpellier ou Narbonne à Barcelone, Saragosse ou Madrid, et 29 euros pour l'itinéraire complet, la liaison entre Marseille et Lyon et l'Espagne.

Le service en détail

Le service AVE entre Lyon et Barcelone relie les gares de Lyon Part Dieu, Valence TGV, Nîmes, Montpellier-St-Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Gérone, et Barcelone Sants. Départ de Lyon à 14h30 l'après-midi et retour de Barcelona à 08h22 du matin. La durée du voyage pour l'ensemble du trajet est de cinq heures.

Le service AVE sur la ligne Marseille-Madrid relie les gares intermédiaires de Aix-en-Provence TGV, Avignon-TGV, Nîmes, Montpellier-St-Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Girona, Barcelona Sants, Camp de Tarragona, Zaragoza Delicias et Guadalajara Yebes.

Entre Nîmes et Barcelone, itinéraire partagé par les deux lignes, Renfe dispose désormais de quatre fréquences qui permettent une combinaison d'horaires et de temps de parcours qui attirent le public des deux côtés de la frontière vers les trains AVE.

La connexion internationale permet des temps de trajet en AVE tels que Nîmes-Barcelone en 3 heures, Montpellier-Figueres en 2 heures, Avignon-Barcelone en 4 heures, Marseille-Gérone en 4 heures, Perpignan-Madrid en 4 heures et 30 minutes, ou Nîmes-Saragosse en 5 heures et 25 minutes, avec l'avantage de voyager de centre-ville à centre-ville et avec tous les avantages, la fiabilité et le confort du service AVE.

28 circulations hebdomadaires

Le 13 juillet, c'était la première fois qu'un conducteur de train espagnol assurait un service commercial à bord d'un train AVE au-delà de Perpignan. Il s'agissait d'un premier pas vers le positionnement de la société en France, où Renfe prévoit d'exploiter le corridor Paris-Lyon-Marseille en 2024, et en même temps d'une étape qui a marqué la culmination en un temps record d'un programme intensif de formation, d'exigences opérationnelles et administratives.

En septembre sur la ligne Lyon et en octobre sur la ligne Marseille, Renfe commencera à exploiter ses trains AVE du lundi au dimanche et offrira 28 liaisons hebdomadaires.