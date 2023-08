Toulouse - Le Salon PREVENTICA à Toulouse du 19 au 21 sept 2023

A l’affiche : 150 conférences / ateliers et 380 exposants qui font l’innovation dans le domaine de la Santé, de la Sécurité et de la Qualité de Vie au Travail. 10 000 participants sont attendus pendant 3 jours, les 19 au 21 septembre au MEET de Toulouse sur Préventica Toulouse.

Le monde du travail se donne rendez-vous à Préventica

Comme à chaque édition, PREVENTICA Toulouse va fourmiller de monde, de produits, d’idées, de retours d’expériences. Visiteurs, exposants et conférenciers auront tous des façons différentes d’envisager la sécurité, la santé et la qualité de vie au travail.

" Dans l’exercice d’une profession, nous ne sommes pas tous exposés aux mêmes risques, aux mêmes contraintes et difficultés ! En témoignent tous ces équipements variés de Santé et Sécurité au travail, ces formations et ces process souvent obligatoires qui protègent les femmes et les hommes au cours de de la réalisation de leurs missions », explique Eric DEJEAN-SERVIERES, directeur général de Préventica. « En parallèle, le rapport au travail a beaucoup évolué ces dernières années avec la crise sanitaire, avec la digitalisation, avec les angoisses environnementales, avec les pénuries de produits et de main d’œuvre… Le vaste domaine de la Qualité de Vie au Travail rend compte de la façon dont les organisations cherchent à s’adapter, le besoin de mobiliser, de donner du sens, de fidéliser ses équipes… Tout cela nous donne à voir sur Préventica Toulouse, un foisonnement représentatif du monde du travail, actuel et futur. »

Le miroir des métiers, des secteurs, des organisations qui forment notre économie

Préventica effectue une veille permanente sur tous les domaines et intervenants de la Santé, Sécurité et Qualité de Vie au Travail.

Préventica est devenu un guide de référence pour tous les profils de décideurs, des responsables de l’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) aux Directeurs des Ressources Humaines, jusqu’aux patrons de TPE-PME, pour les entreprises industrielles, du bâtiment, du tertiaire, des exploitations agricoles, de la fonction publique…

« Préventica est un laboratoire de tendances et un forum pour les sujets d’actualité ! Chaque année, nous voyons des sujets être débattus, des innovations poindre. Des questions qui bien souvent vont s’imposer quelques temps plus tard, et devenir incontournables… » explique Eric DEJEAN-SERVIERES. « Le bilan de la Loi Santé, un an après sa promulgation, les questions spécifiques de la santé des femmes au travail, les innovations technologiques pour les Protections individuelles, etc »

A retenir : tendances, points chauds et temps forts sur Préventica Toulouse

Au sein de ce festival de solutions et d’idées, le programme de Préventica Toulouse fait la part belle aux experts et acteurs économiques du territoire du Grand Sud-Ouest.

Le plein des exposants du Grand Sud-Ouest : on retiendra que plus d’une quarantaine d’exposants sur Préventica Toulouse sont des acteurs locaux, implantées sur le territoire.

Les partages d’expérience de AIRBUS en Sécurité et Santé au Travail par les voix de Jean-Bernard HENTZ, Industrial Modelling and Simulation advisor, qui témoignera de l’utilisation des simulations virtuelles, et de Franck SAINT-ETIENNE, Health Safety & Environment Manager FAL A330, de la mise en œuvre d’une culture de sécurité en entreprise. Un exemple inspirant par un leader quand la France cherche justement à se réindustrialiser!

Un tour d’horizon de la prévention routière, alors que les accidents de la route restent la première cause de mortalité au travail, organisé par le Club Sécurité Routière 31. On aurait pourtant pu espérer que l’écoconduite, les politiques de préventions contre les addictions, les aides à la conduite dans les voitures, auraient fait baisser l’accidentologie… En même temps, le développement des mobilités douces (vélo, piéton, EPDM, trottinette…) engendre de nouveaux comportements, de nouveaux risques…

Une table-ronde prospective sur l’anticipation de l’impact du dérèglement climatique pour la santé au travail, avec un représentant du ministère du travail, Philippe GARABIOL, Secrétaire Général du Conseil d’Orientation des Conditions de Travail. Les mondes du BTP, de l’industrie, de la logistique, sont touchés comme l’agriculture, en première ligne…

Les prix de l’innovation seront remis le 19 septembre sur le salon, par un jury de professionnels. Ils récompensent les produits et services qui se démarquent dans leur catégorie et apportent une amélioration significative dans la prise en compte de la QVT, de la santé ou de la sécurité au travail

Les Prix des Leaders Bienveillants seront remis le 20 septembre. Ils ont pour objectif de récompenser les entités ayant eu une démarche exemplaire en matière de relations sociales, innovation managériale, santé, Qualité de Vie au Travail, responsabilité sociétale, avec pour objectif d’accroitre et optimiser la Performance Globale de l’entreprise concernée.

Pour plus d'info : www.preventica.com